Nacional

Sheinbaum lidera aprobación presidencial en América Latina

Claudia Sheinbaum encabeza el ranking regional de aprobación con 61%, según un sondeo de Atrevia difundido por el medio chileno

  • 28
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el ranking de mandatarios de América Latina con mayor nivel de aprobación ciudadana, de acuerdo con un sondeo de la consultora Atrevia difundido por el medio chileno.

México, en primer lugar del ranking

Según el estudio, Sheinbaum obtuvo una aprobación del 61%, colocándose en el primer sitio de la región y consolidando su liderazgo frente a otros jefes de Estado latinoamericanos.

El sondeo fue dado a conocer el 27 de diciembre de 2025 y evalúa la percepción ciudadana sobre distintos gobiernos del continente.

El top de presidentes mejor evaluados

En el segundo lugar se ubicó José Jerí, presidente interino o de facto de Perú, con una aprobación del 51%. 

Le sigue el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con 49%.

El cuarto sitio corresponde a Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, con 46%, mientras que el argentino Javier Milei se posicionó en el quinto lugar con 44%.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Santiago Peña, mandatario de Paraguay, empataron con 41% de aprobación, ubicándose en sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Más abajo aparecen Gustavo Petro, presidente de Colombia, con 39%, y Gabriel Boric, mandatario de Chile, quien cerró el listado con 33%.

El estudio destaca el alto nivel de respaldo ciudadano que mantiene Claudia Sheinbaum durante 2025, atribuido por analistas a la continuidad de programas sociales, el manejo de la política exterior y la percepción de liderazgo.


