Sheinbaum invita a disfrutar el Parque Ecológico Lago de Texcoco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, extendió este 28 de diciembre de 2025 una invitación a la ciudadanía para conocer y disfrutar las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, espacio que actualmente es un área natural protegida de 14 mil hectáreas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Sheinbaum destacó la transformación del sitio, al subrayar que hoy funciona como un importante pulmón ambiental para el Valle de México, en contraste con el proyecto del aeropuerto que calificó como inviable.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, expresó la mandataria.

El parque, inaugurado en agosto de 2024, cuenta con más de 270 hectáreas destinadas al deporte y la recreación, integradas a un entorno natural recuperado que incluye humedales y una amplia biodiversidad, con más de 370 especies de fauna y 250 de flora.

Entre las actividades deportivas y recreativas que se pueden realizar en el parque se encuentran:

Pistas de ciclismo y senderos para rodadas en bicicleta

Caminatas y jogging en rutas naturales

Canchas de fútbol, basquetbol, voleibol y fútbol rápido

Skatepark y pista de patinaje

Áreas para frontón, juego de pelota mesoamericano y otras disciplinas

Zonas de ejercicio al aire libre y espacios para actividades grupales

Sheinbaum resaltó que este proyecto combina deporte, recreación y conservación ambiental, consolidando al Parque Ecológico Lago de Texcoco como uno de los espacios públicos más importantes del país.

