Sheinbaum no descarta reunión directa con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no descarta sostener una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez que pase el 20 de enero, fecha en la que se cumple un año de su llegada al gobierno estadounidense.

En conferencia, la mandataria explicó que, tras ese aniversario, su gobierno buscará establecer contacto directo con Trump para revisar los temas pendientes de la agenda bilateral.

Posible llamada y reunión

Sheinbaum señaló que primero se contempla una llamada telefónica y, si las condiciones lo permiten, un encuentro presencial.

“Puede ser, no lo desechamos”, dijo al ser cuestionada sobre una reunión directa, al tiempo que aclaró que esperará a que pase el 20 de enero debido a la carga de actividades del mandatario estadounidense.

Agenda bilateral en revisión

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal detalló que existen múltiples asuntos en curso con Estados Unidos, entre ellos los preparativos rumbo al Mundial, temas de seguridad y otros trabajos conjuntos derivados del evento deportivo.

Asimismo, recordó que este año corresponde la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que vuelve aún más relevante el diálogo entre ambos gobiernos.

Por otra parte, rechazó versiones sobre supuestos roces en conversaciones previas y aseguró que el intercambio con Trump ha sido cordial.

“Nos despedimos de manera muy amable y quedamos en hablar pronto”, afirmó, subrayando que su gobierno buscará generar las condiciones para un trabajo conjunto sólido en los próximos meses.

