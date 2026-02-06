Podcast
Nacional

Sheinbaum nombra nuevo comandante de la Guardia Nacional

Presentó al general Guillermo Briseño Lobera como nuevo líder de la Guardia Nacional y al general Hernán Cortés Hernández como oficial mayor de Sedena

  • 06
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este viernes, durante la conferencia matutina, cambios en la estructura de seguridad nacional con la designación de nuevos mandos en instituciones clave.

En el acto celebrado, presentó al General Guillermo Briseño Lobera como nuevo comandante de la Guardia Nacional y anunció que el General Hernán Cortés Hernández asumirá como oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Con estos nombramientos buscamos fortalecer la estrategia de seguridad y garantizar la continuidad en las labores de la Guardia Nacional”, afirmó la mandataria al dar a conocer los cambios ante medios y autoridades presentes.

Briseño Lobera, al frente de la Guardia Nacional

Guillermo Briseño Lobera cuenta con más de 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Ingresó al Heroico Colegio Militar en 1981 y desde entonces ha ocupado diversos cargos de alto nivel.

Entre sus funciones destaca la Comandancia de la Tercera Región Militar, con jurisdicción en Sinaloa y Durango, donde dirigió operaciones estratégicas en materia de seguridad.

El general asume el mando en sustitución de Hernán Cortés Hernández, quien lideró la Guardia Nacional desde el 1 de octubre de 2024.

“El general Briseño tiene una trayectoria sólida y probada. Estoy segura de que su liderazgo impulsará el trabajo conjunto con Sedena en beneficio de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos”, dijo Sheinbaum durante la conferencia.

Toma de protesta en Sedena

El lunes 2 de febrero, por instrucciones de la titular del Poder Ejecutivo federal, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, tomó protesta al General de División de Guardia Nacional de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, como comandante de la Guardia Nacional.

La ceremonia se realizó en la Plaza de la Lealtad dentro de las instalaciones de Sedena, donde Briseño Lobera rindió protesta con la bandera nacional ante un grupo de militares y funcionarios federales.


