Homenajea Laura Pausini a Armani en apertura de Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 quedaron oficialmente inaugurados este viernes en el Estadio San Siro de Milán, con una ceremonia diseñada bajo el concepto de la armonía y el diálogo entre culturas.

El espectáculo comenzó puntualmente a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y combinó música, moda y escenografía de gran formato.

Pausini convierte el himno en un momento íntimo

Uno de los instantes más comentados fue la aparición de Laura Pausini para interpretar "La Canción de los Italianos". Lejos de una ejecución solemne, la artista optó por una versión contenida y emotiva que conectó con el público dentro y fuera del estadio.

El cuadro se reforzó con un coro cantando en directo desde montañas nevadas, cubierto con capas blancas con los colores de la bandera italiana, creadas por el diseñador Massimo Cantini Parrini.

Homenaje a Giorgio Armani

Pausini lució un vestido de Giorgio Armani Privé, gesto que funcionó como tributo al creador italiano fallecido en septiembre pasado.

Antes del himno, la ceremonia incluyó un desfile de piezas del modista, que culminó con la modelo Vittoria Ceretti recorriendo la pasarela con la bandera italiana.

La cantante explicó después que conoció a Armani cuando tenía 18 años y que él le dio uno de los consejos más valiosos de su carrera: concentrarse en su esencia y en la expresión de su rostro por encima de cualquier artificio.

Estrellas en escena

El programa artístico reunió a figuras de talla mundial como Mariah Carey, quien interpretó el tema central "Armonía"; Andrea Bocelli, en un regreso cargado de simbolismo a los escenarios olímpicos; el pianista Lang Lang; la mezzosoprano Cecilia Bartoli y el rapero Ghali, representante de la Italia multicultural actual.

