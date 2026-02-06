Sheinbaum detalla Tratado de Aguas y descarta aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló este viernes los alcances del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, subrayando que el acuerdo fija con precisión las aportaciones de cada país en ciclos de cinco años y que las recientes negociaciones se dieron dentro de ese marco legal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que no existe riesgo de aranceles vinculados al tema hídrico y que se mantiene comunicación constante con los gobernadores de los estados fronterizos.

Cómo funciona el tratado binacional

Sheinbaum recordó que el mecanismo contempla compensaciones en años posteriores cuando se presentan sequías severas, como ocurrió en el norte del país durante el último quinquenio.

“El Tratado de Aguas es de 1944, ahí está establecido claramente cuánto tiene que aportar Estados Unidos a México y cuánto México a Estados Unidos… si un año fue de sequía, en el siguiente puede haber compensación y así se mide cada cinco años”, explicó.

Saneamiento del río Tijuana

Uno de los puntos centrales es la limpieza del río Tijuana, en ambos lados de la frontera. La presidenta afirmó que México ya cumplió con una parte sustancial mediante la construcción de una planta de tratamiento en Baja California.

“México ya cumplió con una parte muy importante, que es una planta de tratamiento en San Antonio de los Buenos… ellos tienen que hacer su parte en San Diego, van atrasados”, señaló.

Añadió que este año continúan inversiones para concluir trabajos pendientes y que existen acuerdos adicionales con autoridades ambientales de ambos países.

Entrega gradual de agua y apoyo al campo

Sobre la distribución del recurso, indicó que se pactó un calendario extendido para cumplir con los volúmenes comprometidos y garantizar el consumo humano y agrícola en México.

“Se acordaron varios meses para la entrega dentro del marco del tratado y se garantiza el consumo humano y una parte del riego”, dijo.

También destacó obras de tecnificación agrícola en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas para reducir la extracción del río Bravo y mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Sin aranceles y diálogo permanente

Por otra parte, rechazó que exista amenaza de sanciones comerciales y afirmó que el entendimiento con Washington ya está cerrado.

“No, ya fue un acuerdo entre ambos países”, respondió al ser cuestionada sobre posibles aranceles.

Finalmente, recalcó que el gobierno federal mantiene coordinación directa con productores y mandatarios estatales:

“Estamos en contacto con la gobernadora de Chihuahua, los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”.

