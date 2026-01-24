Boletos para conciertos de BTS se agotan en menos de una hora

Después de dos días, la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México llegó a su fin, dejando en claro que la banda de K-pop surcoreana se mantiene como una de las agrupaciones más influyentes de la industria musical a nivel global.

Como muestra de ello, los boletos de venta general se agotaron en menos de una hora.

La promotora de los tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo informó que alrededor de 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual para las tres fechas, y que la totalidad de los boletos disponibles se vendió en ese mismo lapso de 37 minutos.

Este nivel de demanda confirmó el enorme alcance de BTS en México y en otros países, convirtiendo a la capital mexicana en uno de los puntos clave de su regreso a los escenarios.

La respuesta del público ya había sido contundente desde la preventa exclusiva para fans, realizada el viernes 23, cuando los boletos asignados también se agotaron en menos de una hora, de acuerdo con un comunicado de la consultora de comunicación Zimat.

La firma detalló además que personas de más de 1,300 ciudades alrededor del mundo intentaron adquirir boletos para los conciertos en la Ciudad de México.

A nivel nacional, la mayor demanda provino de la propia capital, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, mientras que a escala internacional se registró un fuerte interés desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, así como desde California y Texas.

La promotora calificó el lleno total de BTS en la capital mexicana como “histórico” y como uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.

Durante las semanas previas, la comunidad de fans conocida como ARMY había exigido en redes sociales información clara y anticipada sobre precios y zonas, ante el temor de incrementos inesperados o cargos poco transparentes, como ha ocurrido en otros conciertos de gran escala.

Finalmente, el jueves se dieron a conocer los precios oficiales con cargos incluidos, que oscilaron entre $1,767 pesos mexicanos y $13,330 pesos, dependiendo de la zona.

Los boletos VIP alcanzaron los $17,782 pesos, mientras que los accesos Platinum llegaron a un precio máximo de $13,330 pesos, cifras que no impidieron que los conciertos se agotaran en tiempo récord.

