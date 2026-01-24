Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
8016d67d175f1588e8e416a4e60b70b718410cc0_dc05c0bdfa
Escena

Boletos para conciertos de BTS se agotan en menos de una hora

De acuerdo con la promotora, las entradas se terminaron apenas 37 minutos después de que inició la venta general a las 9:00 horas

  • 24
  • Enero
    2026

Después de dos días, la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México llegó a su fin, dejando en claro que la banda de K-pop surcoreana se mantiene como una de las agrupaciones más influyentes de la industria musical a nivel global.

Como muestra de ello, los boletos de venta general se agotaron en menos de una hora.

La promotora de los tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo informó que alrededor de 1,1 millones de personas ingresaron a la fila virtual para las tres fechas, y que la totalidad de los boletos disponibles se vendió en ese mismo lapso de 37 minutos.

Este nivel de demanda confirmó el enorme alcance de BTS en México y en otros países, convirtiendo a la capital mexicana en uno de los puntos clave de su regreso a los escenarios.

La respuesta del público ya había sido contundente desde la preventa exclusiva para fans, realizada el viernes 23, cuando los boletos asignados también se agotaron en menos de una hora, de acuerdo con un comunicado de la consultora de comunicación Zimat.

La firma detalló además que personas de más de 1,300 ciudades alrededor del mundo intentaron adquirir boletos para los conciertos en la Ciudad de México.

A nivel nacional, la mayor demanda provino de la propia capital, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, mientras que a escala internacional se registró un fuerte interés desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, así como desde California y Texas.

La promotora calificó el lleno total de BTS en la capital mexicana como “histórico” y como uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.

Durante las semanas previas, la comunidad de fans conocida como ARMY había exigido en redes sociales información clara y anticipada sobre precios y zonas, ante el temor de incrementos inesperados o cargos poco transparentes, como ha ocurrido en otros conciertos de gran escala.

Finalmente, el jueves se dieron a conocer los precios oficiales con cargos incluidos, que oscilaron entre $1,767 pesos mexicanos y $13,330 pesos, dependiendo de la zona.

Los boletos VIP alcanzaron los $17,782 pesos, mientras que los accesos Platinum llegaron a un precio máximo de $13,330 pesos, cifras que no impidieron que los conciertos se agotaran en tiempo récord.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_14_T124041_578_52d6bf523e
Todo lo que debes saber para comprar boletos de BTS en México
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
EH_DOS_FOTOS_2025_11_08_T090213_111_da2ef00ddc
Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan las nominaciones Grammy 2026
publicidad

Últimas Noticias

vinculan_el_botox_con_supuestos_complices_edomex_a92ad3918d
Vinculan a 'El Botox' por delitos de alto impacto en Edomex
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×