Mantienen toma de oficinas en hospitales del IMSS de Reynosa

Las oficinas de la dirección del Hospital General Reynosa y del sistema IMSS-Bienestar continúan tomadas, situación que fue confirmada por la dirección médica del hospital, la cual aseguró que, pese a este conflicto, la atención a los pacientes no se ha visto afectada.

Hospitales funcionan con normalidad

En un primer posicionamiento, el subdirector del hospital explicó que el funcionamiento de la institución se mantiene con normalidad en todas las áreas, garantizando los servicios médicos y la atención diaria a los pacientes que acuden a consulta o tratamiento.

Al respecto, Felipe Alcalá Espinosa, subdirector del Hospital General Reynosa, detalló que la toma de oficinas obedece a instrucciones sindicales y que esta acción no ha impactado la operatividad del hospital.

“Es una situación que ya tiene tiempo y no se ha podido resolver, es porque el sindicato recibió instrucciones de tomar algunas oficinas del hospital, dirección y el área de IMSS-Bienestar, pero eso de ninguna manera, por lo menos en la dirección, afecta el funcionamiento del hospital y se sigue trabajando de manera normal”, señaló.

Autoridades no se encuentran facultadas para resolución

Posteriormente, el directivo fue enfático al aclarar que la solución de este conflicto no depende de ninguna autoridad estatal, ya que en Tamaulipas no existe la facultad para resolver de fondo la problemática que originó la toma de las oficinas.

Precisó que tanto las autoridades locales como la propia dirección del hospital están limitadas a realizar gestiones administrativas y canalizar las inquietudes correspondientes, mientras que la responsabilidad directa recae en el Gobierno Federal.

“Es una gestión que está haciendo el sindicato a nivel central y a nivel federal y están en espera de una respuesta, no es local”, puntualizó.

Toman medidas ante desabasto de medicamentos

Más adelante, el subdirector abordó el tema del desabasto de medicamentos, situación que ha sido denunciada por algunos pacientes y familiares a través de diversos reclamos.

Explicó que este escenario es recurrente al inicio de cada año, debido a los procesos de asignación y liberación de presupuestos en el sector salud, aunque aseguró que se están tomando medidas para no afectar a los pacientes.

“A inicios de año se retrasa un poquito ciertos procesos, pero se van resolviendo. Va a haber falta de medicamentos, sí, no estamos al 100% ahorita, pero sí se cubren todas las necesidades y, en caso de que no se surtiera, hay mecanismos para que el medicamento se consiga en otra parte y esté cubierta esa parte”, afirmó.

Finalmente, la dirección médica reiteró que el hospital continúa operando con normalidad y que se mantienen los esfuerzos para garantizar la atención médica, pese a los conflictos administrativos y los ajustes propios del inicio del año

