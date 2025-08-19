Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T111338_166_6725bc6a2b
Nacional

Sheinbaum se pronuncia a tensión entre Venezuela y EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al no intervencionismo, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias

  • 19
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al no intervencionismo, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias, frente a la tensión geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos.

En la mañanera de este martes, la mandataria respondió a pregunta sobre el tema luego que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció ayer el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Washington, que elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario y lanzó una supuesta operación antidrogas con militares en el Caribe.

“No al intervencionismo, eso no sólo es convicción sino que está en la Constitución”, apuntó la jefa del Ejecutivo.

Recordó que los principios de política exterior de México —enmarcados en la carta magna— es que el titular del Ejecutivo federal, en este caso la Presidenta, conduzca la política exterior con apego a los principios constitucionales en los que se debe observar:

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

“Lo dice claramente la Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias… La no intervención, todo se resuelve con diálogo”, subrayó la titular del Ejecutivo federal.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_b420d8bf5a
Socios, nunca: hermana de Kim Jong-un cierra la puerta a Seúl
wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
ecv_0173dc490a
Última sesión de la SCJN con su integración actual de ministros
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_b420d8bf5a
Socios, nunca: hermana de Kim Jong-un cierra la puerta a Seúl
EH_UNA_FOTO_1c9ef3d8ec
Llenan de basura doméstica el arroyo Las Víboras en Saltillo
wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×