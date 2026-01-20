Podcast
Nacional

Sheinbaum se reúne con Mary Simon, gobernadora general de Canadá

La visita de la mandataria norteamericana tiene como objetivo estrechar los lazos con México y dialogar sobre las políticas a favor de los pueblos indígenas

  • 20
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon en el Palacio Nacional. 

sheinbaum reune con mary simon.jpg

Sheinbaum Pardo recibió a la mandataria norteamericana en las puertas del inmueble, quien fue acompañada de su esposo, Whit Fraser. Momentos después realizaron la ceremonia correspondiente, para escuchar los himnos de ambas naciones.

sheinbaum reune con mary simon.jpg

Su visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre México y Canadá, además de dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.

Mary Simon y su llegada a México

La gobernadora general de Canadá arribó este lunes al territorio mexicano para realizar la visita oficial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El recimiento oficial estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

Previo a la visita, la Cámara de Comercio del Canadá en México emitió un comunicado donde calificó como un motor clave de cada a la Misión Comercial que iniciará en febrero.

Ella es Mary Simon, la primera jefa de Estado indígena de Canadá

Desde 2021, Mary Simon se convirtió en primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia.

De acuerdo con información brindada por el Gobierno de México, es la responsable de tomar protesta al primer ministro y a su gabinete, así como de instalar y disolver el Parlamento. Además, funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá.

Su administración se enfocó en temas como áreas de reconciliación social con los pueblos indígenas, salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.


Comentarios

Etiquetas:
