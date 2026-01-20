Sheinbaum se reúne con Mary Simon, gobernadora general de Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este martes a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon en el Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo recibió a la mandataria norteamericana en las puertas del inmueble, quien fue acompañada de su esposo, Whit Fraser. Momentos después realizaron la ceremonia correspondiente, para escuchar los himnos de ambas naciones.

Su visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre México y Canadá, además de dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.

Mary Simon y su llegada a México

La gobernadora general de Canadá arribó este lunes al territorio mexicano para realizar la visita oficial a la presidenta Claudia Sheinbaum.

📸 Esta tarde, en el @aifaaero, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien realiza una visita oficial a nuestro país para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mañana martes.



Su presencia estrechará más los… pic.twitter.com/RJ0Qjv1cis — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 19, 2026

El recimiento oficial estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

Previo a la visita, la Cámara de Comercio del Canadá en México emitió un comunicado donde calificó como un motor clave de cada a la Misión Comercial que iniciará en febrero.

Histórica visita de Mary Simon a México. 🤝 Reforzamos los lazos de inclusión y sostenibilidad que unen a nuestras naciones. Desde #CanChamMx, vemos esta visita como un motor clave de cara a la Misión Comercial en febrero. #RelaciónMéxicoCanadá #TradeMission pic.twitter.com/eDZ0nbqzQY — CanChamMx (@CanChamMx) January 20, 2026

Ella es Mary Simon, la primera jefa de Estado indígena de Canadá

Desde 2021, Mary Simon se convirtió en primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia.

De acuerdo con información brindada por el Gobierno de México, es la responsable de tomar protesta al primer ministro y a su gabinete, así como de instalar y disolver el Parlamento. Además, funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá.

Su administración se enfocó en temas como áreas de reconciliación social con los pueblos indígenas, salud mental, bienestar, diversidad, inclusión, naturaleza y medio ambiente.

