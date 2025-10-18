Sheinbaum supervisa entrega de ayuda en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizó este viernes su cuarto día de recorridos por Veracruz, estado gravemente afectado por las lluvias de la semana pasada.

Durante su visita, supervisó la entrada de ayuda humanitaria y los traslados médicos en Poza Rica, uno de los municipios más golpeados por la emergencia.

Estuvimos en Tempoal, municipio afectado por las lluvias en Veracruz. Tienen todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/HZ3zXk2Pzn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

“En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”, informó a través de sus redes sociales.

Sheinbaum anunció también que ya está habilitado el portal “Afectaciones por lluvias e inundaciones”, en el que se actualizará de forma permanente el avance de las acciones en los municipios afectados, el estado de caminos y el número de personas fallecidas y no localizadas.

