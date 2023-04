Si Ovalle es responsable de desfalco, que asuma: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Ignacio Ovalle resulta responsable del desfalco millonario a la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tiene que asumir las consecuencias y dar la cara a las autoridades.

Ovalle Fernández, quien dirigió Segalmex entre los años 2019 y 2022, está siendo acusado de desviar alrededor de 15 mil millones de pesos.

Pese a esta acusación y a su declaración sobre este caso, el mandatario federal volvió a defender a quien ahora es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al dejar claro que tiene una buena opinión sobre este.

“Yo tengo una opinión de él buena, fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una persona corrupta”, declaró.

Así mismo, López Obrador echó la culpa a los funcionarios ‘acostumbrados a robar’ por este caso, pero dejó en claro también que ‘sí él resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla’.

'Yo pienso que a él lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él se echó a perder en e antiguo régimen y les dio entrada, pero si él resulta que tiene responsabilidad, tiene que asumirla, cero, corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos ni a mis hijos, a mi me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción”, dijo.

El mandatario federal informó que desconoce si la Fiscalía General de la República (FGR) requiere a Ovalle Fernández por el desfalco a Segalmex, sin embargo, reiteró que en este caso no habrá impunidad para nadie, ni siquiera para sus familiares.

Por último, AMLO arremetió contra los medios de comunicación, a quienes acusó de emprender una campaña para desacreditar a su gobierno con este caso de desfalco.

“Es una campaña, nada más que es importante aclarar algunas cosas, primero, que nosotros no toleramos la corrupción o para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros. A diferencia de los gobiernos anteriores”, aseguró.