Guillermo del Toro extendería exposición de Frankenstein en LA

El cineasta mexicano Guillermo del Toro adelantó que la exposición “Frankenstein: Crafting a Tale Eternal”, dedicada a su más reciente película Frankenstein (2025), podría permanecer abierta algunos días más en Los Ángeles, luego de que los boletos se agotaran rápidamente.

A través de redes sociales, el director expresó su entusiasmo por la respuesta del público:

“Quizás podamos mantener la exposición de FRANKENSTEIN abierta unos días más la semana que viene… ¡Se agotó y quiero que más gente la visite! ¡Estén atentos!”

We may manage to keep the FRANKENSTEIN exhibit open a few more days into next week… Its sold out and I want more people to experience it! Stay tuned https://t.co/8DIRILIKy1 — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 10, 2026

Una experiencia inmersiva y artesanal

La muestra, que llegó a Los Ángeles tras su exitoso paso por Londres, se presenta en NYA Studios West, en Hollywood, y originalmente estaba programada del 6 al 11 de enero de 2026, aunque algunas fuentes señalan que abrió desde el día 5.

La exposición ofrece un recorrido íntimo por el proceso creativo de la película, destacando el enfoque artesanal que caracteriza el cine de Del Toro.

¿Qué se puede ver en la exposición?

Entre los elementos más destacados se encuentran:

Utilería original, vestuarios y arte conceptual hechos a mano.

Prótesis y efectos prácticos, con mínimo uso de CGI.

Joyería de Tiffany & Co. utilizada en el filme.

Libros raros y ediciones históricas de Frankenstein de Mary Shelley, curados por especialistas.

Sets inspirados en la película, como el laboratorio de Victor Frankenstein.

Del Toro ha descrito la muestra como un homenaje a las técnicas tradicionales del cine en una época dominada por lo digital.

La exposición también coincide con el buen momento que vive la película, que ha tenido una recepción positiva en festivales y se encuentra en plena temporada de premios, con menciones en listas cortas al Oscar en categorías técnicas y nominaciones en los Critics Choice Awards.

La entrada es gratuita, pero requiere registro previo con horario asignado, debido a la alta demanda.

Ante la posible extensión de fechas, se recomienda estar atento a los anuncios oficiales para no perder la oportunidad de visitar una de las exposiciones cinematográficas más comentadas del año.

