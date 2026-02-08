Podcast
Nacional

Zarpan 814 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina detalló que los barcos zaparon del puerto de Veracruz, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox

  • 08
  • Febrero
    2026

El Gobierno de México envió ayuda humanitaria este domingo a Cuba, por medio de dos busques de la Armada de México.

zarpa-ayuda-humanitaria-cuba.jpg

A través de un comunicado, se dio a conocer el apoyo al pueblo de Cuba, mismo que comparo con el brindado a los afectados por desastres naturales como las inundaciones de Texas o los propios incendios de California, en Estados Unidos.

"El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses hemos enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente."

Buques con más de 814 toneldas de víveres

Por su parte, la Secretaría de Marina Armada de México detalló que los barcos zaparon del puerto de Veracruz, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox.

En el comunicado, también se detalló que en el Buque Papaloapan se trasladaron alrededor de 536 toneladas de artículos, entre los que se incluyen: 

  • Leche líquida
  • Productos cárnicos
  • Galletas
  • Frijol
  • Arroz
  • Atún en agua
  • Sardina 
  • Aceite vegetal
  • Artículos de higiene personal

Mientras que en el Buque Isla Holbox se llevaron más de 77 toneladas de leche en polvo para atenciones de ese mismo fin.

Además, reiteró que ambos países son "pueblos hermanos", por lo que mostrarán su cooperación con aquellos que lo necesiten.

"El Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria."

Enviará México ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que el gobierno mexicano tiene previsto enviar un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el próximo lunes, como respuesta a la crisis de energía y escasez generalizada que enfrenta la isla.

mexico-cuba-ayuda.jpg

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el apoyo será principalmente de alimentos y otros insumos básicos solicitados por las autoridades cubanas, y que está en curso el diseño operativo para que el embarque salga entre este fin de semana y el lunes.

Aquí te presentamos la nota completa: Enviará México ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes

 


