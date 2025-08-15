Cerrar X
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia

Claudia Sheinbaum informó que presuntos sobornos de empresarios a Pemex, revelados por Estados Unidos no se concretaron en la actual administración

  • 15
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los presuntos sobornos de dos empresarios mexicanos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), revelados por autoridades de Estados Unidos, no se materializaron durante la gestión de Octavio Romero Oropeza al frente de la petrolera.

“Tenemos más información (...). Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se concretaron”, afirmó.

Tres funcionarios bajo la lupa

Sheinbaum indicó que hasta el momento se han identificado a tres posibles funcionarios implicados, aunque no precisó nombres.

Será la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, quien dará detalles de la investigación en curso.

Empresarios señalados en EUA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga de entregar cerca de $150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo, como relojes Hublot y bolsos Louis Vuitton, a cambio de contratos por al menos $2.5 millones de dólares entre 2019 y 2021.

Trayectorias y antecedentes

  • Rovirosa, de 46 años y originario de Tabasco, es fundador de Roma Energy en Texas y propietario de empresas en México como Tubular Technology y Energy On Shore, con las que obtuvo contratos millonarios de Pemex. Ya fue detenido y presentado ante un juez
  • Ávila, de 61 años, es político del PAN y exsubdirector de Pemex Exploración y Producción. Estuvo vinculado al escándalo de facturas falsas de Oceanografía y actualmente se encuentra prófugo

Posibles penas y cargos

Por otra parte, cabe señalar que ambos enfrentan cargos en EUA bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por conspiración y violaciones sustantivas, con penas de hasta cinco años de prisión por cada cargo.


