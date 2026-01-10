SRE pagará nómina atrasada al personal diplomático el lunes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que el próximo lunes 12 de enero realizará el pago de la nómina correspondiente al mes en curso al personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM), luego de que los trabajadores solicitaran la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La dependencia atribuyó la falta de pago a un retraso administrativo derivado de la apertura del año fiscal y de los sistemas de transferencias internacionales.

Más de mil trabajadores, sin salario

El SEM denunció mediante una carta que más de 1,000 personas que integran el cuerpo diplomático mexicano se encontraban sin pago de nómina ni prestaciones de ley, a pesar de que los recursos ya habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para este ejercicio fiscal.

De acuerdo con el personal, la Dirección General del Servicio Exterior había asegurado que el salario sería depositado el 8 de enero, lo cual no ocurrió.

Respuesta oficial de la Cancillería

En un comunicado, la SRE señaló que el retraso se debió a un desfase en el calendario de pagos al inicio del año fiscal y aseguró que ya se realizan las gestiones necesarias para garantizar que los recursos se liberen en la fecha comprometida.

NOTA INFORMATIVA. “Sobre el pago correspondiente al mes de enero de este año del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM)”.https://t.co/EsePf2qoQ8 pic.twitter.com/mxLzg6mekw — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 10, 2026

“Debido a la apertura del año fiscal y los sistemas de pagos que implican transferencias internacionales, se presentó un retraso en el calendario”, explicó la dependencia.

Condiciones salariales precarias

En su llamado a la presidenta, el SEM subrayó que el salario del personal diplomático no ha sido revisado en más de 25 años, lo que ha deteriorado de manera significativa sus condiciones laborales.

Particularmente, el personal técnico-administrativo afirmó que en muchas adscripciones los ingresos se encuentran por debajo de los niveles de pobreza, sin posibilidad de acceder a financiamiento local debido a su condición de extranjeros.

El personal del Servicio Exterior advirtió que la falta de pago oportuno genera el incumplimiento inmediato de compromisos básicos como rentas, colegiaturas y servicios, además de exponer a algunos trabajadores en ciudades de Estados Unidos a un riesgo constante de desalojo.

Finalmente, reiteraron su llamado a la solidaridad del Ejecutivo federal para garantizar el respeto a sus derechos laborales y una revisión integral de sus condiciones salariales.

Comentarios