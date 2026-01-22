Podcast
Nacional

Sube inflación a 3.77% en México al arranque de 2026

La inflación en México repuntó a 3.77% anual en la primera quincena de enero de 2026, según el Inegi. Servicios y mercancías presionaron los precios

  • 22
  • Enero
    2026

En la primera mitad de enero, la inflación anual se ubicó en 3.77%, superando el objetivo puntual del Banco de México de 3% y también el 3.69% registrado en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor avanzó 0.31% quincenal, una variación mayor a la observada en la misma quincena de 2025.

Cigarrillos y refrescos lideran alzas

Entre los productos que más presionaron el índice destacaron los cigarrillos, los refrescos envasados y los alimentos preparados en loncherías, fondas, torterías y taquerías, rubros que suelen impactar con fuerza en el gasto cotidiano de los hogares.

La canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, también reflejó el encarecimiento, con un aumento de 0.34% quincenal y 3.59% anual.

Subyacente mantiene la presión

El componente subyacente, que excluye bienes de alta volatilidad y es clave para Banxico, registró un alza de 0.43% en la quincena y 4.47% anual.

Dentro de este rubro, las mercancías subieron 0.69% en el periodo y 4.51% en doce meses, mientras que los servicios avanzaron 0.19% quincenal y 4.44% interanual.

Energéticos bajan, agropecuarios suben

En contraste, la inflación no subyacente mostró movimientos mixtos. Los precios de productos agropecuarios cayeron 0.20% frente a la quincena previa, pero crecieron 1.43% respecto al año pasado.

Los energéticos y tarifas reguladas disminuyeron ligeramente en el corto plazo, aunque mantienen un incremento anual de 1.47%.

Por otra parte, el dato llega semanas después de que el Banco de México recortara su tasa de interés a 7%, en diciembre pasado, en línea con la desaceleración inflacionaria observada durante 2025, año que cerró con una variación de 3.69%.


Comentarios

