Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
edt_4604056fef
Coahuila

Coahuila dará descuentos fiscales por reportes ambientales

Empresas que presenten anticipadamente su Cédula de Operación Anual en Coahuila recibirán descuentos y estímulos fiscales para fortalecer el control ambiental

  • 20
  • Enero
    2026

Las empresas obligadas a reportar emisiones contaminantes en Coahuila podrán acceder a descuentos por pronto pago y estímulos fiscales en trámites ambientales de este 2026, como parte de una estrategia estatal para fortalecer el control ambiental y facilitar el cumplimiento de obligaciones, informó la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en Saltillo, encabezada por Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente; José María Morales Padilla, administrador fiscal general del estado; y Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental, quienes detallaron los alcances de los incentivos y el esquema de cumplimiento.

El beneficio está vinculado a la Cédula de Operación Anual (COA), un instrumento mediante el cual los establecimientos reportan emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo, así como la generación y transferencia de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, información que alimenta el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

ergq.jpeg

De acuerdo con la información presentada, en 2024 se recibieron 923 Cédulas de Operación Anual por parte de los sujetos obligados, correspondientes a las operaciones realizadas durante el año inmediato anterior, ya que este trámite debe presentarse cada año entre el 1 de enero y el 30 de abril.

Para incentivar la entrega anticipada, por primera vez se aplicarán descuentos por pronto pago en el derecho de la COA de un 20 por ciento para quienes presenten el trámite en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo de 2026.

Las autoridades señalaron que esta medida busca reducir la saturación de trámites en los últimos días del periodo de reporte, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer el seguimiento ambiental de las actividades industriales y extractivas en la entidad.

En materia financiera, se informó que durante 2025 se recaudaron cerca de 13 millones de pesos por derechos ambientales, mientras que para 2026 se estima una recaudación aproximada de 13.5 millones de pesos, considerando el factor inflacionario.

3rgw.jpeg

Durante la eueda de prensa se detallaron avances en la aplicación del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos, derivado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración Fiscal General de Coahuila, con el objetivo de ampliar el padrón de contribuyentes, mejorar la vigilancia fiscal y exigir autorizaciones de impacto ambiental, licencias de extracción y cumplimiento normativo como requisitos en obras públicas y procesos de licitación.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan fortalecer la regulación ambiental y garantizar que el desarrollo económico en Coahuila se realice bajo criterios de responsabilidad y control ambiental.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

japon_reactiva_mayor_central_nuclear_9eb6d76233
Japón reactiva mayor central nuclear del mundo tras Fukushima
finanzas_empleo_f5e4965c2e
Empresas ‘grandotas’ las que más empleo generaron en NL
finanzas_aranceles_ac0fc5214d
Preocupan aranceles a 22% de directivos en EUA
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_francisco_garduno_d75f0efa07
Defiende Presidencia nombramiento de Francisco Garduño en la SEP
parlamento_europeo_suspende_lazos_comercial_543b9286a6
Parlamento Europeo pausa acuerdo comercial con EUA por amenazas
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T094535_596_a475d8958c
Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×