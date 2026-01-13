La política exterior de Trump enfría el turismo en EUA

Las decisiones recientes en política exterior de Estados Unidos no solo han tenido consecuencias internas, sino que también han impactado a países que han sido objeto de presiones, amenazas o acciones directas por parte de Washington, de acuerdo con reportes de medios internacionales basados en análisis del sector turístico y estudios de mercado.

El año 2026 estaba proyectado como un periodo clave para Estados Unidos. El país celebrará el centenario de la emblemática Ruta 66, el 250 aniversario de su independencia y, además, será sede conjunta de la Copa Mundial de la FIFA.

En condiciones normales, cualquiera de estos eventos representaría una oportunidad excepcional para aerolíneas, hoteles y operadores turísticos. Sin embargo, el contexto actual ha cambiado drásticamente ese panorama.

Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump ha impulsado una agenda exterior confrontativa, que incluye la imposición de aranceles a aliados históricos, amenazas reiteradas de anexión a Canadá, detenciones de turistas extranjeros en la frontera, deportaciones masivas y la posible implementación de un sistema de revisión de redes sociales como requisito de ingreso al país.

Estas medidas han tenido un impacto directo en la percepción internacional de Estados Unidos como destino turístico. Varios países han emitido alertas de viaje, mientras que numerosos potenciales visitantes han comenzado a promover boicots, calificando incluso al país como un “destino hostil”.

De acuerdo con un informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), EUA podría perder hasta $12,500 millones de dólares en gasto de turistas internacionales en 2025. Entre los 184 países analizados por el organismo junto con Oxford Economics, Estados Unidos fue el único que registró una caída en el gasto de visitantes extranjeros durante el último año.

“Viajar a Estados Unidos, que antes era una aspiración, hoy es percibido por muchos como una decisión política, un riesgo y un gasto adicional”, escribió Sarah Kopit en el portal especializado Skift. El mismo medio reveló que el 46% de los viajeros encuestados afirmó tener menos intención de visitar Estados Unidos debido a la figura de Trump.

Para 2025, el país recibió cerca de 67.9 millones de turistas internacionales, lo que supondría una caída aproximada de 6.3% respecto a 2024 y marcaría el primer descenso anual desde 2020. De concretarse, esta reducción acercaría el flujo turístico a 85% de los niveles de 2019. Datos parciales del año ya muestran varios meses con menos llegadas en comparación con el año anterior, en un contexto marcado por políticas migratorias más estrictas, mayores costos de viaje y una percepción internacional menos favorable del destino.

Afecta a turismo global

Las tensiones no se limitan al territorio estadounidense. A inicios de 2026, el gobierno de Trump realizó ataques aéreos en Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro, reactivó conversaciones para adquirir Groenlandia y lanzó advertencias contra países como Cuba, Irán, Colombia y México.

Este clima de confrontación también está comenzando a influir en las decisiones de viaje hacia esos países. Algunos turistas temen que las amenazas se traduzcan rápidamente en conflictos reales, afectando la seguridad regional.

Heather Storgaard, ciudadana danesa, tenía planeado visitar Groenlandia en febrero, pero las declaraciones de Trump sobre comprar o tomar la isla por la fuerza la han llevado a reconsiderar su viaje. Asegura que sigue evaluando la situación y permanecerá atenta a cualquier escalada antes de tomar una decisión definitiva.

Una situación similar vive Jackie Arruda, especialista en marketing hotelero radicada en Londres, quien planeaba viajar a México en mayo. Tras los recientes acontecimientos en Venezuela, afirma que ahora observa el panorama con cautela. “Estas declaraciones ya demostraron que pueden convertirse en acciones reales muy rápido”, señaló, añadiendo que su mayor preocupación es la seguridad de sus contactos en el país.

Como ellas, decenas de viajeros europeos están replanteando sus planes, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia naciones que han sido señaladas o amenazadas por la administración Trump.

No obstante, el impacto aún no es uniforme. Laura Rendell-Dunn, portavoz del operador turístico Journey Latin America, indicó que por ahora las reservas hacia Colombia y México no han mostrado una caída significativa. Sin embargo, advirtió que la demanda podría disminuir si el gobierno británico endurece sus recomendaciones de viaje hacia estos destinos.

