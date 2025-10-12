Suman 44 fallecidos y 27 desaparecidos por lluvias en México

De acuerdo con el Gobierno de México, en conjunto con las autoridades estatales, se reportó que al menos 44 personas perdieron la vida y 27 se encuentran desaparecidas a causa de las lluvias registradas en al menos cinco entidades.

En tanto, se aceleraron los trabajos de atención y recuperación en las zonas afectadas por las lluvias al contabilizar 139 municipios con afectaciones mayores.

Veracruz

Suman 18 fallecidos. Se reportaron al menos 69 municipios afectados, con atención prioritaria en seis de ellos, incluidia Poza Rica y Tuxpan. En la zona se encuentran más de 1600 elementos de seguridad para brindar atención a los habitantes.

Se instalaron 422 refugios para brindar atención a 3,115 personas con alimentación, alojamiento y atención médica.

Puebla

Acumulan nueve decesos. Contabilizaron 37 municipios afectados, de los cuales, 16 reciben atención prioritaria.

Participan más de 1,400 elementos de diversas corporaciones y se instalaron 83 refugios temporales. El servicio de electricidad se restauró en un 51.52% de los más de 26,400 usuarios afectados.

Hidalgo

Suman 16 muertos en la entidad. Al menos 21 municipios registraron estragos por las fuertes lluvias, donde tres de ellos reciben atención prioritaria.

En el lugar se encuentran 325 elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina, así como personal de Protección Civil, DIF Hidalgo y autoridades locales.

San Luis Potosí

Saldo blanco. Cinco municipios afectados, de los cuales, solo Tamazunchale es declarado con atención prioritaria.

Participan más de 1,200 elementos de diversas corporaciones, en colaboración con autoridades estatales y municipales.

Se reportaron cuatro interrupciones en red federal, las cuales fueron habilitadas por 24 elementos y dos maquinarias.

#MarinaInforma



Actualización de apoyo a las localidades afectadas por el paso de diversos fenómenos meteorológicos, en #Veracruz, #Puebla, #SanLuisPotosí e #Hidalgo, brindamos atención médica, despejamos vialidades y entregamos víveres.



Tamazunchale, SLP:

124 personas…

Querétaro

Una persona perdió la vidia y Siete municipios fueron afectados, donde solo dos reciben atención prioritaria.

Se reportaron cinco interrupciones en red federal, de las cuales, tres continúan en proceso, con un total de 290 kilómetros afectados por derrumbes, deslaves y grietas.

Comité de Emergencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instaló el Comité de Emergencias para coordinar las acciones interinstitucionales con titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, IMSS, ISSSTE, quienes evalúan los avances y necesidades cada 24 horas.

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.

El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.



El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente. pic.twitter.com/DlqhNgnM6J — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

