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Reportan desaparición de exregidor y paramédica en Sinaloa

Los familiares de Mauro Ponce y Martha Leal pidieron ayuda tras perder el contacto con ellos en Sinaloa. Las autoridades aún no emiten fichas oficiales

  • 29
  • Marzo
    2026

La desaparición de un exregidor y una trabajadora de la Cruz Roja encendió las alertas en Sinaloa, luego de que familiares solicitaran apoyo para dar con su paradero tras perder contacto con ambos desde el sábado.

Se trata de Mauro Ponce y Martha Berenice Leal Guevara, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de Palmito del Verde, en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, fue alrededor de las 12:00 horas cuando los familiares de Ponce dejaron de tener comunicación con él.

Hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre la vestimenta o señas particulares al momento de su desaparición.

Mauro Ponce Félix fue regidor en Escuinapa en 2007 y actualmente se desempeñaba como médico, lo que ha incrementado la preocupación entre habitantes de la región.

En el caso de Martha Berenice, de 30 años, sus familiares indicaron que se dirigía a cumplir un servicio en la Cruz Roja delegación Mazatlán.

Antes de perder contacto, compartió su ubicación en un domicilio ubicado en la calle Río Fuerte, en la misma comunidad.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la Comisión de Búsqueda de Sinaloa han emitido fichas oficiales de desaparición, mientras familiares continúan solicitando apoyo para localizarlos.


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