NBA estaría analizando nuevas medidas contra el ‘tanking’

La NBA, además de hacer un cambio en el formato del All-Star, también busca un cambio en las políticas contra el "tanking".

Y es que, de acuerdo con medios especializados, la liga se encuentra avanzando en la búsqueda de implementación de nuevas políticas para la siguiente que den a las franquicias menos razones para sumar derrotas de manera deliberada.

Durante el fin de semana pasado, en específico en las actividades del Juego de Estrellas, el comisionado de la NBA, Adam Silver, manifestó que “toda posible solución para detener este comportamiento” está sobre la mesa.

Según los reportes, Silver dio detalles de varias opciones posibles a los gerentes generales de cada equipo en una llamada.

Estos planes de la liga no son nuevos, pues ESPN reportó la noticia con anterioridad.

Hasta el momento no hay nada definido, y según la agencia de noticias AP, quien citó a una persona con conocimientos de los planes, señaló que ya hay muchas ideas sobre la mesa, siendo una de ellas fijar las probabilidades de la lotería a partir de una fecha determinada, lo que dejaría a los equipos sin motivo para no buscar el triunfo en las últimas semanas de una temporada.

Es probable que el tema se aborde más a fondo el mes próximo, en una reunión de la Junta de Gobernadores.

¿Qué es el tanking y por qué preocupa a la NBA?

Perder a propósito, una práctica conocida como “tanking”, ha sido un tema central de conversación en toda la NBA durante las últimas semanas, y el Jazz de Utah recibió una multa de $500,000 dólares “por conducta perjudicial para la liga” —en concreto, por dejar en el banquillo a Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. en los cuartos periodos de dos partidos.

La liga indicó que el Jazz lo hizo “a pesar de que estos jugadores, por lo demás, podían seguir en la cancha y los resultados de los partidos seguían en duda”.

La NBA multó también a los Pacers de Indiana con $100,000 dólares por violar la Política de Participación de Jugadores al no utilizar a ciertos integrantes —incluido Pascal Siakam, quien cumple la definición de “estrella” según esa política— en un duelo realizado a principios de este mes ante Utah.

La liga ha abordado el asunto muchas veces a lo largo de los años, incluida la modificación del formato de la lotería, la incorporación de la Política de Participación de Jugadores y la imposición de multas severas —como la de $750,000 dólares aplicada a los Mavericks de Dallas en 2023, cuando dejaron fuera a la mayoría de sus jugadores clave en un partido al final de la temporada pese a que aún tenían posibilidades de llegar a los playoffs.

