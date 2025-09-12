Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c7d35dc027
Nacional

Suspende AICM vuelos el 16 de septiembre por desfile militar

El AICM suspenderá despegues y aterrizajes el 16 de septiembre de 9:00 a 14:00 horas por el desfile militar del 215 aniversario de la Independencia.

  • 12
  • Septiembre
    2025

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció que el martes 16 de septiembre suspenderá despegues y aterrizajes durante cinco horas, entre las 9:00 y las 14:00 horas, con motivo del desfile militar conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México.

Dicha medida fue establecida en el NOTAM A6215/25, emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundido por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Cabe mencionar que la decisión se tomó en conjunto con la Sedena, la Semar y el propio aeropuerto capitalino.

Por su parte, el AICM recomendó a los viajeros con vuelos programados para esa fecha mantenerse en contacto con sus aerolíneas, ya que la suspensión de operaciones podría modificar itinerarios y horarios establecidos.

Además, la interrupción busca garantizar la seguridad aérea y el desarrollo del desfile militar, que cada año reúne a las Fuerzas Armadas en la capital como parte de las celebraciones patrias.


