Suspenden a juez federal en Colima por desvío de legalidad

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió a un juez de Distrito con sede en Colima, acusado de cometer faltas graves en la administración de justicia al reducir de forma indebida las penas en al menos cuatro casos relacionados con portación y posesión de armas de fuego y drogas.

Este es el primer caso resuelto por la Comisión de Investigación desde su instalación el pasado 29 de octubre, y marca un precedente en la aplicación de sanciones dentro del nuevo sistema disciplinario judicial.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) explicó que el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de los requisitos legales, sino que adoptó una conducta “reiterada y sistemática”, excediendo sus facultades y contraviniendo los principios rectores del procedimiento penal.

“Este proceder contravino lo dispuesto en las fracciones III y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, precisó el organismo.

La suspensión provisional busca evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, impedir la continuación de los efectos perjudiciales de la falta administrativa y salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas.

De acuerdo con el OAJ, el juez en cuestión modificó las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que se acogieron a procedimientos abreviados, otorgando además beneficios de condena condicional sin cumplir los requisitos legales.

Estos actos fueron corregidos por tribunales de alzada, que señalaron expresamente que las decisiones eran contrarias a Derecho.

El organismo puntualizó que tales acciones derivaron en violaciones al debido proceso, afectando la correcta administración de justicia y la aplicación de sanciones proporcionales a los delitos.

La Comisión de Investigación del TDJ reafirmó su compromiso con la legalidad, el rigor y la objetividad, y reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier conducta ilegal dentro del Poder Judicial Federal.

