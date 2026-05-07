Tatiana Clouthier buscará gubernatura de NL en 2027: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que Tatiana Clouthier presentó su renuncia como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) con el objetivo de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la salida de Clouthier responde al llamado realizado previamente a los funcionarios interesados en competir por cargos de elección popular.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior”, señaló Sheinbaum.

Indicó que quienes pretendan participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 deberán separarse de sus responsabilidades públicas con anticipación.

“Recuerdan que yo dije: bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27, pues tiene que dejar sus cargos. Entonces, ella renuncia y va a Nuevo León y, bueno, tiene que seguir el criterio de Morena”, puntualizó.

Sheinbaum detalló que la renuncia de Clouthier entró en vigor desde ayer y aprovechó para reconocer el trabajo que desempeñó al frente del IME.

Reconoce trabajo con mexicanos en el extranjero

Calificó a Clouthier como “una mujer extraordinaria” y destacó su labor de vinculación con comunidades mexicanas fuera del país, particularmente en Estados Unidos.

“Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, expresó.

El Instituto de Mexicanos en el Exterior ha sido una de las áreas clave del gobierno federal para mantener contacto con la comunidad migrante y fortalecer programas de atención consular y participación comunitaria.

Clouthier ya había confirmado sus aspiraciones

El pasado 28 de abril, Tatiana Clouthier hizo públicas sus aspiraciones políticas rumbo a la contienda por la gubernatura de Nuevo León.

En un video difundido en redes sociales, la morenista aseguró ser “la más preparada” para encabezar el estado actualmente gobernado por Samuel García, militante de Movimiento Ciudadano.

La exsecretaria de Economía destacó su experiencia en distintos niveles de gobierno, así como su trayectoria política y profesional.

Clouthier recordó que cuenta con experiencia en la administración municipal y estatal, además de haber participado en el Poder Legislativo, en la iniciativa privada y en campañas presidenciales.

También subrayó que es la única aspirante con experiencia como secretaria de Estado, un perfil que buscará posicionar rumbo al proceso electoral de 2027 en Nuevo León.

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