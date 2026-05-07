Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tatiana_sheinbaum_26fcc001e0
Nacional

Tatiana Clouthier buscará gubernatura de NL en 2027: CSP

Sheinbaum confirmó la renuncia de Tatiana Clouthier al Instituto de Mexicanos en el Exterior, tras decidir buscar la candidatura de Morena a la gubernatura

  • 07
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que Tatiana Clouthier presentó su renuncia como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) con el objetivo de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones de 2027.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la salida de Clouthier responde al llamado realizado previamente a los funcionarios interesados en competir por cargos de elección popular.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior”, señaló Sheinbaum.

Indicó que quienes pretendan participar en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027 deberán separarse de sus responsabilidades públicas con anticipación.

“Recuerdan que yo dije: bueno, todo aquel que quiera ir a competir a la elección del 27, pues tiene que dejar sus cargos. Entonces, ella renuncia y va a Nuevo León y, bueno, tiene que seguir el criterio de Morena”, puntualizó.

Sheinbaum detalló que la renuncia de Clouthier entró en vigor desde ayer y aprovechó para reconocer el trabajo que desempeñó al frente del IME.

Reconoce trabajo con mexicanos en el extranjero

Calificó a Clouthier como “una mujer extraordinaria” y destacó su labor de vinculación con comunidades mexicanas fuera del país, particularmente en Estados Unidos.

“Hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, expresó.

El Instituto de Mexicanos en el Exterior ha sido una de las áreas clave del gobierno federal para mantener contacto con la comunidad migrante y fortalecer programas de atención consular y participación comunitaria.

Clouthier ya había confirmado sus aspiraciones

El pasado 28 de abril, Tatiana Clouthier hizo públicas sus aspiraciones políticas rumbo a la contienda por la gubernatura de Nuevo León.

En un video difundido en redes sociales, la morenista aseguró ser “la más preparada” para encabezar el estado actualmente gobernado por Samuel García, militante de Movimiento Ciudadano.

La exsecretaria de Economía destacó su experiencia en distintos niveles de gobierno, así como su trayectoria política y profesional.

Clouthier recordó que cuenta con experiencia en la administración municipal y estatal, además de haber participado en el Poder Legislativo, en la iniciativa privada y en campañas presidenciales.

También subrayó que es la única aspirante con experiencia como secretaria de Estado, un perfil que buscará posicionar rumbo al proceso electoral de 2027 en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escuela_clases_cursos1_464ea1db9e
Reitera titular de SEP que ciclo escolar termina el 5 de junio
mundial_clases_sep_8dc3ec5617
SEP aún no define calendario tras adelanto de vacaciones: CSP
sheinbaum_ebrard_canada_fd6b9fa08e
Destaca Gobierno interés canadiense por invertir en México
publicidad

Últimas Noticias

Rubi_3e6af8d2f1
Descubren enorme rubí de 11,000 quilates en Myanmar
EH_FOTO_VERTICAL_19_b8db6d8b0c
Christian Mbilli, el probable próximo reto de Canelo Álvarez
IMG_1046_437ce6ad34
Colaborarán Canirac, Conalep y Asociación de Esclerosis Múltiple
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×