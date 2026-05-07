Arranca misión de empresas mexicanas en Canadá previo al T-MEC

Este jueves arrancó la misión comercial de México en Canadá, integrada por más de 240 empresas nacionales que buscan ampliar oportunidades de negocio, inversión e innovación en sectores estratégicos.

El despliegue incluye más de 1,800 encuentros de negocios con compañías canadienses, en ciudades como Toronto y Montreal.

Esto ocurre en la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el 1 de julio, lo que da un contexto clave a la gira encabezada por la Secretaría de Economía.

La misión reúne empresas de agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, educación, industrias creativas y fondos de inversión, entre otros sectores.

Como parte de la agenda, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo encuentros con líderes empresariales canadienses, incluyendo directivos de Air Canada, Bombardier, CN Rail y Brookfield, con el objetivo de abrir espacios de colaboración e inversión bilateral.

En ese marco, Ebrard destacó el alcance de la visita al señalar: “se trata de la visita de trabajo inédita que tiene como objetivo ampliar nuestro flujo de inversión y de comercio con Canadá. Con Canadá tenemos un comercio ya de por sí y un flujo de inversión importante. Con la misión, queremos acelerar en el escenario y sobre todo abrir mercado para muchas empresas mexicanas, particularmente pequeñas y medianas”, expuso el secretario de Economía.

Asimismo, sostuvo una reunión con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio Dominic LeBlanc, donde abordaron de manera preliminar temas relacionados con la relación comercial bilateral y el entorno del T-MEC, en un momento previo a su revisión.

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