Nacional

Confirma Gobierno del Edomex casi 30 casos de gusano barrenador

Autoridades estatales y federales reportan 29 casos confirmados del gusano barrenador en el sur del Edomex y anuncian más brigadas

  • 05
  • Febrero
    2026

El gobierno del Estado de México informó a autoridades federales sobre los avances en el combate al gusano barrenador del ganado, una plaga que amenaza la producción pecuaria y la economía de miles de familias rurales.

Reportes y casos confirmados

Durante enero se recibieron 75 avisos por posibles infestaciones en distintos municipios mexiquenses. De ese total, 29 fueron confirmados en laboratorio, uno se descartó y 33 continúan en análisis especializado.

Los datos se presentaron en una reunión en la Ciudad de México entre la secretaria del Campo del Edomex, María Eugenia Rojano Valdés, y el titular de Agricultura federal, Julio Berdegué Sacristán.

Coordinación con la Federación

La funcionaria subrayó que la atención a la contingencia se realiza de manera inmediata y en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Detalló que se han impartido más de 30 cursos a cerca de 600 productores para detectar a tiempo la plaga y aplicar medidas preventivas en los hatos.

Trampas y brigadas en campo

Como parte del monitoreo se colocaron más de 400 trampas entomológicas de las mil 500 previstas, con el fin de identificar la presencia de la mosca transmisora y delimitar zonas de riesgo.

Además, operan 20 brigadas integradas por 40 médicos veterinarios que recorren comunidades para revisar animales, curar heridas y tomar muestras, las cuales se envían a la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales.

Municipios bajo vigilancia

La mayoría de los contagios se registró en bovinos, con 23 casos, aunque también se detectaron en cabras, cerdos, un caballo y un perro, todos con lesiones previas.

Los municipios con reportes son Amatepec, Luvianos, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tejupilco y Tlatlaya, en la región sur del estado, donde se mantiene vigilancia sanitaria permanente.

Más apoyo al campo

Julio Berdegué reconoció la labor del gobierno mexiquense y anunció que se incrementará el número de veterinarios y técnicos para fortalecer la respuesta ante la plaga.

Productores locales advirtieron que el gusano barrenador puede provocar pérdidas severas si no se atiende de inmediato, por lo que pidieron mantener los apoyos oficiales.

Por su parte, la Secretaría del Campo reiteró el llamado a reportar cualquier caso, evitar mover animales enfermos y permitir el acceso de las brigadas, con el objetivo de proteger la producción y la seguridad alimentaria en la entidad.

 

 


