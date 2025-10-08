Cerrar X
Urge Sheinbaum a diputados a ajustar reforma a Ley de Amparo

Claudia Sheinbaum pidió a los diputados de Morena modificar la redacción del artículo transitorio de la Ley de Amparo para aclarar dudas sobre retroactividad

  • 08
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este miércoles su exhorto a los diputados morenistas para que ajusten la redacción del artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, en particular en lo relativo a la retroactividad.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el objetivo es evitar confusiones sobre cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los procesos judiciales ya iniciados.

Sheinbaum señaló que, tras dialogar con el ministro Arturo Zaldívar y su consejera jurídica, Ernestina Godoy Ramos, se confirmó que la ley procesal mexicana establece que los procedimientos solo aplican desde la entrada en vigor de la norma, sin efectos retroactivos.

“Es totalmente legal y no tiene que ver con retroactividad, pero la redacción actual es confusa y requiere aclaración, la mayoría de diputados y senadores están de acuerdo en precisar el texto”, afirmó.

La reforma actualmente se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados, luego de que el Senado optara por no corregir la norma mediante una fe de erratas.

Por su parte, el Ejecutivo federal presentó una propuesta de redacción que será evaluada por los legisladores, de aprobarse el ajuste, la iniciativa regresará al Senado para su votación definitiva.


