Invertirá Federación $1 billón para programas sociales en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno de México destinará una cifra histórica de $1 billón de pesos a los programas sociales, consolidando así la expansión del modelo de bienestar impulsado desde 2019 por la Cuarta Transformación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que esta inversión sin precedentes explica, en buena medida, el respaldo popular hacia los gobiernos de la 4T.

“Y luego se preguntan, ¿por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T? Es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios, sin preguntar por quién votas o de qué partido eres. La mayoría son programas universales”, afirmó.

850 mil millones ejercidos en 2025, frente a 291 mil millones en 2019

Sheinbaum recordó que en 2019, primer año de la política social instaurada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, la inversión fue de $291 mil millones de pesos.

Para 2025, dijo, esta cifra llegó a $850 mil millones, casi el triple en siete años.

Además, la mandataria destacó que el incremento no se ha sustentado en nuevos impuestos, sino en una recaudación más eficiente.

“¿Cómo se llega a 850 mil millones este año? La recaudación adicional en 2025, a un mes de terminar el año, es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos? Ese monto”, comparó.

Solo por operaciones en aduanas, agregó, se recaudaron 250 mil millones adicionales, gracias a controles más estrictos y al combate a prácticas de evasión.

También, explicó que el objetivo del próximo año, el cual es superar por primera vez el billón de pesos, será posible debido a reformas legales para cerrar el paso a las factureras, así como por el margen que aún existe para incrementar la recaudación en aduanas.

“¿Para qué? Para ayudar a la gente, para apoyar al que menos tiene, para construir derechos sociales. Esa es la transformación”, enfatizó.

Más de 32 millones de personas ya recibieron apoyos en 2025

En su intervención, Carlos Torres, coordinador general de Programas de Bienestar, informó que para este año se proyecta beneficiar a 33 millones 391 mil personas.

A la fecha, el avance es del 98%, con más de 32 millones de derechohabientes y beneficiarios que ya recibieron sus apoyos.

Del presupuesto total de $850 mil millones, puntualizó, se han ejercido $774 mil 837 millones, equivalentes al 91%.

El único concepto pendiente es el pago de becas, que se realizará en los próximos días, antes del cierre del año.

