Van 1,083 mexicanos detenidos tras redadas en EUA: Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó las redadas del gobierno de Donald Trump y exigió respeto a los migrantes mexicanos detenidos por el ICE

  • 06
  • Octubre
    2025

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que mil 83 mexicanos han sido detenidos en Estados Unidos por operativos del ICE entre junio y octubre.

La mandataria condenó las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump y pidió “buscar otro esquema” de atención a los connacionales.

Sheinbaum condena redadas migratorias en EUA

Reveló que 1,083 mexicanos han sido detenidos en Estados Unidos como parte de los recientes operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutados entre el 6 de junio y el 5 de octubre.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó las redadas como acciones inhumanas y contrarias al respeto que merecen los trabajadores migrantes, e hizo un llamado al gobierno de Donald Trump para que cambie su política de persecución.

“Nosotros estamos en contra de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a otras nacionalidades”, expresó Sheinbaum.

“Nuestros migrantes no son criminales, son trabajadores”

Además, subrayó que los migrantes mexicanos son pieza fundamental de la economía estadounidense, por lo que no deben ser tratados como delincuentes.

“Los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores. Si hay alguien que cometió un delito, debe revisarse, pero no son criminales, son trabajadores que han sacado adelante a Estados Unidos”, afirmó.

La mandataria reiteró que su administración mantendrá contacto y respaldo consular con todos los connacionales que fueron arrestados, algunos de los cuales ya han sido repatriados a México, mientras que otros permanecen en centros de detención migratoria.

Exige a Trump buscar “otro esquema” para atender la migración

Durante la conferencia, Sheinbaum pidió a la administración de Donald Trump “buscar otro esquema” para atender el fenómeno migratorio, sin recurrir a redadas masivas o políticas de criminalización.

“Es necesario un enfoque distinto. Los migrantes no son una amenaza, son seres humanos que buscan mejores oportunidades y contribuyen a ambas naciones”, sostuvo.

Consulados mexicanos, en alerta permanente

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que todos los consulados de México en Estados Unidos están atendiendo a las familias afectadas y brindando asesoría legal y apoyo humanitario.

El gobierno mexicano, dijo, mantiene una estrategia de defensa consular activa para proteger los derechos de sus ciudadanos en territorio estadounidense.


