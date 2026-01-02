Podcast
Nacional

México es el país con menos aranceles de todo el mundo: Sheinbaum

La mandataria federal afirmó que México se volvió en el país que más adquiere productos de origen estadounidense, lo que fortalece su relación comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la baja imposición de medidas arancelarias por parte de Estados Unidos hacia México, se debe su estrecha relación por medio del T-MEC.

Durante la conferencia matutina que fue reanudada tras el sismo de magnitud 6.5, Sheinbaum Pardo destacó las razones por la baja imposición económica hacia el país.

"México es el país, en promedio, con menos aranceles en todo el mundo.  Eso es gracias al tratado comercial que tenemos  y a la relación que hemos establecido con el presidente Trump y con todo su equipo". 

Se recupera tras disminución de exportación automotriz

La mandataria federal aseguró que la disminución de la exportación de automóviles se debe a la baja demanda por parte de Estados Unidos, aparte del arancel impuesto por dicho gobierno.

"La exportación de autos por dos razones. Una porque hay un arancel en el caso de la automotriz, pero sobretodo por la caída de la demanda en los Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses están comprando menos vehículos" explicó la presidenta.

A pesar de estos resultados, Sheinbaum Pardo afirmó que en el último trimestre se registró una recuperación en la adquisición de unidades, en comparación al periodo anterior.

México, país que más adquiere productos provenientes de Estados Unidos

Mencionó que a pesar de la demanda de artículos tecnológicos por parte de la Unión Americana, México se volvió en el país que más adquiere productos de origen estadounidense, lo que considera como un fortalecimiento con la administración de Donald Trump.

 

 


