Nacional

Vinculan a 'El Botox' por delitos de alto impacto en Edomex

Este presunto líder criminal acusado del homicidio del productor limonero Bernardo Reyes, se mantiene bajo prisión preventiva oficiosa en el Altiplano

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de César Alejandro "N", alias "El Botox", así como dos de sus supuestos complices en el Estado de México, por su presunta participación en delitos de alto impacto.

Por medio de las pruebas proporcionadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada se le acusa de efectuar delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Entre ellos destacan posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas federales, así como tráfico de drogas.

Eder "N" fue procesado por estos mismos delitos, mientras que Estaban "N" solo se le relaciona con los delitos de menor impacto.

Por cometer estos presuntos ilícitos, el juez encargado dictó prisión preventiva oficiosa en su contra a cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como "El Altiplano".

Así detuvieron a "El Botox"

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la captura de este presunto líder criminal fue resultado de un fuerte despliegue policiaco.

Durante la conferencia matutina de este miércoles encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch dio a conocer la detención.

Aquí la nota completa: Confirman detención de 'El Botox' en Michoacán

Mientras que en redes sociales, aseguró que este presunto delincuente es identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán, debido a que es relacionado con la extorsión a productores limoneros, así como al homicidio de Bernardo Bravo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla mencionó que, su aprehensión "se hace justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más". 

Además, mencionó que es identificado como presunto líder de una célula delictiva denominada "Blancos de Troya" y que es requerido por las autoridades de Estados Unidos.


