Nuevo León

Retira Prepa Tec 1.3 toneladas de residuos de Río Santa Catarina

Con más de 17,000 horas de servicio, estudiantes y voluntarios acudieron a las inmediaciones del espacio natural para retirar más de 900 llantas

  • 25
  • Enero
    2026

Alumnos de la la Prepa Tec e integrantes de las organizaciones "Hagamos Composta y Rainbow Alliance" retiraron este sábado 1.3 toneldas de residuos del Río Santa Catarina.

voluntarios-prepa-tec-retiran-residuos-rio-santa-catarina.jpg

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, agradeció a las y los voluntarios su corresponsabilidad por contribuir al saneamiento de este espacio natural.

“Participar es decidir no quedarse al margen. El verdadero cambio inicia cuando levantamos la mano y hacemos nuestra parte”, subrayó Acosta.

voluntarios-prepa-tec-retiran-residuos-rio-santa-catarina.jpg

Acumulan más de 17,000 horas de voluntariado

Aseguró que con la semana 27, se acumularon más de 65 toneladas de residuos y 910 llantas sacadas del cauce en más de 17,000 horas de servicio.

“Llevamos 27 sábados ininterrumpidos y seguiremos así hasta el último día de la Administración estatal, porque estamos seguros que el voluntariado transforma espacios, pero también personas”.

Junto con personal de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpia León, los voluntarios participaron en una jornada sabatina que acumula más de 162 horas de servicio comunitario.

voluntarios-prepa-tec-retiran-residuos-rio-santa-catarina.jpg

Se estima que la próxima actividad se realice el próximo miércoles 28 de enero, cuando los voluntarios paseen perritos rescatados en el Centro Estatal de Atención Animal.

