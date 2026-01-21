Capturan a nueve presuntos criminales por medio de Plan Michoacán

Autoridades federales y estatales detuvieron a nueve presuntos delincuentes e inhabilitaron tres campamentos en el estado de Michoacán.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer dicho despliegue operativo se incautaron: ocho armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo improvisado y siete vehículos.

Como parte del @planmichoacan25 #PlanMichoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich, detuvieron a 9 personas y aseguraron 8 armas de fuego, 491 cartuchos, 43 cargadores, un artefacto explosivo… pic.twitter.com/wcPpuLyq6Y — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

Dichos operativos se llevaron a cabo para brindar seguridad y confianza a los dueños y empleados de establecimientos aguacateros e industrias cítricas, en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Cotija, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, San Lorenzo, Queréndaro, Salvador Escalante, Tiamba, Uruapan, Zamora y Zacapu.

Personal perteneciente a la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales participaron en la captura de estos presuntos delincuentes.

Plan Michoacán establece 426 personas detenidas y 16,158 kilos de sustancias ilícitas

De acuerdo con las autoridades federales, 426 personas fueron detenidas durante los despliegues realizados desde el 10 de noviembre hasta el 19 de enero del presente año. También se tiene un acumulado de:

238 armas de fuego

16,716 cartuchos

835 cargadores

346 vehículos

200 artefactos explosivos improvisados

53 kilogramos de material explosivo

85 kilogramos de marihuana

773 kilogramos de metanfetamina

28,800 litros

15,300 kilogramos de sustancias químicas

26 campamentos

50 tomas clandestinas inhabilitadas

Estos despliegues responden al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implementado por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo registrado el pasado 01 de noviembre en el municipio de Uruapan.

