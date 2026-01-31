Dan seis meses a FGR para cerrar investigación por tren en Oaxaca

Una jueza federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para cerrar la investigación complementaria por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, en el que murieron 14 personas y ocho más resultaron lesionadas.

Plazo para acusación formal

El plazo vence el próximo 28 de julio, fecha límite para que la FGR presente la acusación formal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del tren, respectivamente, salvo que el Ministerio Público solicite una ampliación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

La causa es seguida ante la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa.

Vinculación a proceso y prisión preventiva

Ambos imputados fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

En audiencia conjunta, la jueza les dictó prisión preventiva justificada, por lo que fueron internados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 “El Amate”, en Cintalapa.

La medida cautelar se mantendrá durante el tiempo que dure el proceso penal, sin que exceda el plazo máximo de dos años, bajo supervisión del juez de Ejecución.

Condiciones de salud y defensa

Durante la diligencia, los acusados se reservaron su derecho a declarar y fueron representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En el caso de Ricardo Mendoza Cerón, la jueza ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar su derecho a la salud, ya que padece colón irritable y requiere tratamiento médico constante.

La jueza señaló que los imputados no aportaron datos de prueba suficientes para desvirtuar la acusación de la FGR, la cual sostiene que la tripulación del tren circulaba a exceso de velocidad en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento.

Comentarios