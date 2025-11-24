Cerrar X
Nacional

Vinculan a presuntos homicidas del actor argentino Fede Dorcaz

Luego de ser detenidos el pasado mes de octubre, dos jóvenes fueron procesados legalmente tras diversos operativos desplegados en la Ciudad de México

  • 24
  • Noviembre
    2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este lunes sobre la vinculación a proceso de dos jóvenes por su presunta responsabilidad en el homicidio del actor Fede Dorcaz registrado el pasado 09 de octubre.

Los detenidos identificados como  Andy "N" y Geovanni "N". El primero fue capturado tras una persecución por robo el pasado 17 de octubre. Tres días después, Geovanni "N" fue detenido durante los cuatro cateos simultáneos desplegados en las alcaldía Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

A través de redes sociales, el titular Pablo Vázquez Camacho compartió la información sobre los detenidos.

Luego de la audiencia celebrada el pasado domingo, ambos fueron procesados por el el delito de homicidio doloso. Ante esto, deberán permanecer recluidos en un centro penitenciario de la ciudad.

Asesinan a Fede Dorcaz

El actor argentino de nombre artístico Fede Dorcaz fue asesinado en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 09 de octubre cuando se trasladaba a bordo de una camioneta.

Imágenes captadas muestran que al menos cuatro personas a bordo de tres motocicletas perpetraron el ataque, en el que el cantante recibió al menos un impacto producido por arma de fuego.


