Analizan situación de la madre de detenido por caso Brithany

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó que el menor presuntamente relacionado con el caso de Brithany, la adolescente de 15 años localizada sin vida en un terreno del Barrio de la Industria, fue presentado ante la justicia para adolescentes y vinculado a proceso con una medida restrictiva de la libertad.

En entrevista, el fiscal detalló que el joven de 14 años ya contaba con una detención previa, situación que también forma parte del análisis dentro de la carpeta de investigación.

Situación jurídica de madre continúa bajo análisis

Respecto a la madre del imputado, Flores Saldívar señaló que su situación jurídica continúa bajo análisis, al no poder descartarse una posible participación en los hechos; pero si fue detenida por el delito de resistencia de particulares.

Indicó que actualmente la mujer se encuentra detenida, aunque aclaró que aún se recaban datos de prueba para determinar si tuvo o no alguna responsabilidad directa en el caso.

“Eso es precisamente lo que se está analizando: buscar elementos de prueba que nos permitan establecer si existió o no participación”, explicó el fiscal, subrayando que las investigaciones siguen en curso y que no se adelantará ninguna conclusión hasta contar con información plenamente sustentada.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y que los avances se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos legales.

