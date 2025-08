Vinculan a proceso a expropietario de Hemsa por fraude

Por una deuda de $1,6 millones de pesos, el empresario regiomontano Ricardo "N" y expropietario de las tiendas Hemsa, fue vinculado a proceso este miércoles por el delito de fraude procesal, y deberá pasar un año en prisión preventiva, según lo determinó el juez a cargo del caso.

Fue detenido el pasado 23 de julio en Monterrey y trasladado a Guadalajara, Jalisco, para el proceso judicial; sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida en noviembre de 2024, por una denuncia interpuesta por la empresa CVA Servicios Corporativos.

Siendo así que en 2023, Hemsa se declaró en quiebra; después demandaron a Ricardo Padilla donde señalaban que procedió con el pago de deudas pendientes.

El empresario en su momento declaró que se vieron afectados durante la pandemia de Covid-19 donde no tomaron decisiones oportunas para no despedir gente y evitar el cierre de tiendas, ocasionando gastos que fueron incrementando que ya no pudo liquidar.

Comentarios