Vinculan a proceso a presunto 'operador financiero' del CJNG

Óscar Antonio Álvarez, identificado por autoridades federales como el “principal operador financiero” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras su detención el pasado 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco dictó prisión preventiva oficiosa contra Álvarez, identificado como Óscar “A”, y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que Álvarez es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Se le considera el principal operador financiero del CJNG, mediante la compra de propiedades y operación de empresas del sector tequilero y ganadero.

Su detención se realizó al arribar de un vuelo procedente de Barcelona, España, en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina-Armada de México, coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

La investigación inició en agosto de 2024 tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas transacciones ilícitas vinculadas al cártel.

El gobierno federal destacó que la captura de Óscar Antonio representa un paso importante en la estrategia contra las estructuras financieras del CJNG, consideradas clave para el lavado de recursos y la adquisición de propiedades en distintas entidades del país.

