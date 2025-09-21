Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_21_T133043_658_fafefdfdb5
Nacional

Vinculan a proceso a presunto 'operador financiero' del CJNG

El 'principal operador financiero' del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delincuencia organizada

  • 21
  • Septiembre
    2025

Óscar Antonio Álvarez, identificado por autoridades federales como el “principal operador financiero” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras su detención el pasado 11 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco dictó prisión preventiva oficiosa contra Álvarez, identificado como Óscar “A”, y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que Álvarez es acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos.

Se le considera el principal operador financiero del CJNG, mediante la compra de propiedades y operación de empresas del sector tequilero y ganadero.

Su detención se realizó al arribar de un vuelo procedente de Barcelona, España, en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina-Armada de México, coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

La investigación inició en agosto de 2024 tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas transacciones ilícitas vinculadas al cártel.

El gobierno federal destacó que la captura de Óscar Antonio representa un paso importante en la estrategia contra las estructuras financieras del CJNG, consideradas clave para el lavado de recursos y la adquisición de propiedades en distintas entidades del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_comandante_25fc7a771a
Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez por ingreso ilegal: Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_09_17_at_10_45_51_PM_0d7bc3329b
Bermúdez aterrizará en Tapachula y después será llevado al Edomex
EH_UNA_FOTO_2025_09_17_T160247_332_cbab23873e
Aseguran más de 140 mdp en drogas y armamento en Sonora y Sinaloa
publicidad

Últimas Noticias

G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T163432_181_2ddea45876
Acuerdan fortalecer atención médica en Coahuila
dsbf_0e59570244
Miguel Ángel Camacho gana bronce en Mundial de Para Natación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×