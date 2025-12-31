Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_31_T080621_361_f410494407
Nacional

Vinculan a proceso a familiares de Iván Archivaldo Guzmán

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de dos familiares de Iván Archivaldo Guzmán, identificados como operadores financieros de Los Chapitos

  • 31
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificados como operadores financieros y cuñado y suegro, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción criminal conocida como Los Chapitos.

Ambos sujetos fueron detenidos en días pasados en el estado de Jalisco, como resultado de un operativo conjunto encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Audiencia y prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juzgador determinó la vinculación a proceso, ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Delitos imputados

A Mario Lindoro Elenes se le imputó la probable comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, Mario Alfredo Lindoro Navidad fue señalado por su presunta participación en delitos contra la salud por posesión de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operativo en Zapopan

La FGR informó que las detenciones se derivaron de un operativo interinstitucional realizado en Zapopan, Jalisco, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la propia Fiscalía.

En el despliegue se ejecutaron órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde fueron detenidos dos hombres de 44 y 69 años de edad.

Aunque los abogados defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional, Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, mientras se define su situación jurídica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_30_at_4_32_12_PM_dbcea2d6f4
FGR asegura más de 300 kilos de pirotecnia tras cateo
quien_es_alberto_el_prieto_involucrado_en_balacera_en_zapopan_3d6a00e8ad
Fiscalía: más de 30 personas armadas en la balacera de Zapopan
el_gerente_llega_a_ecuador_prision_preventiva_828ac03814
'El Gerente' llegó a Ecuador y cumplirá prisión preventiva
publicidad

Últimas Noticias

Palo_encebado_cumple_mas_de_40_anos_como_tradicion_en_Reynosa_3dc73aea3b
'Palo encebado' cumple más de 40 años como tradición en Reynosa
Localizan_mas_restos_humanos_en_area_rural_de_Gustavo_Diaz_Ordaz_8adf0cfc13
Localizan más restos humanos en área rural de Gustavo Díaz Ordaz
2026_inicia_en_Reynosa_con_multiples_accidentes_viales_f2a2323c5e
2026 inicia en Reynosa con múltiples accidentes viales
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×