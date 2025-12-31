Vinculan a proceso a familiares de Iván Archivaldo Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, identificados como operadores financieros y cuñado y suegro, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción criminal conocida como Los Chapitos.

Ambos sujetos fueron detenidos en días pasados en el estado de Jalisco, como resultado de un operativo conjunto encabezado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Audiencia y prisión preventiva

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El juzgador determinó la vinculación a proceso, ratificó la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Mario “N” y Mario Alfredo “N”, por diversos delitos como: contra la salud, posesión de arma de fuego, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. Fueron detenidos en días pasados en Jalisco y están probablemente… pic.twitter.com/4IItlajzvl — FGR México (@FGRMexico) December 30, 2025

Delitos imputados

A Mario Lindoro Elenes se le imputó la probable comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, Mario Alfredo Lindoro Navidad fue señalado por su presunta participación en delitos contra la salud por posesión de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Operativo en Zapopan

La FGR informó que las detenciones se derivaron de un operativo interinstitucional realizado en Zapopan, Jalisco, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la propia Fiscalía.

En el despliegue se ejecutaron órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde fueron detenidos dos hombres de 44 y 69 años de edad.

Aunque los abogados defensores solicitaron la duplicidad del término constitucional, Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, permanecerán internos en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, mientras se define su situación jurídica.

