quien_es_alberto_el_prieto_involucrado_en_balacera_en_zapopan_3d6a00e8ad
Nacional

Fiscalía: más de 30 personas armadas en la balacera de Zapopan

El ataque, que generó pánico entre vecinos y automovilistas, abrió nuevas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

  • 30
  • Diciembre
    2025

El nombre de Alberto Prieto Valencia, conocido como ‘El Prieto’ o ‘Don Beto’, cobró relevancia pública tras la balacera registrada en la colonia Santa Eduwiges, en los límites entre Zapopan y Guadalajara. El ataque, que generó pánico entre vecinos y automovilistas, abrió nuevas líneas de investigación por parte de las autoridades estatales.

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó avances relevantes luego de los primeros peritajes, entre ellos la participación de más de 30 personas armadas y el uso de al menos siete vehículos para ejecutar la agresión directa contra el comerciante y su comitiva.

¿Quién es Alberto ‘El Prieto’ Valencia?

Alberto Prieto Valencia es identificado como comerciante y se desplazaba con un equipo de seguridad privada conformado por al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro. De acuerdo con las indagatorias, el vehículo en el que viajaba no contaba con blindaje, a pesar del nivel de riesgo que representaba su movilidad.

Las autoridades no han detallado públicamente el giro comercial al que se dedica, sin embargo, una de las principales líneas de investigación apunta a que el ataque estaría relacionado con la delincuencia organizada. El móvil aún no ha sido confirmado de manera oficial.

Durante la agresión armada se localizaron vehículos abandonados tanto en el sitio del ataque como en calles aledañas. De estos, tres portaban placas del estado de Michoacán y uno más carecía de placas vehiculares, lo que fortaleció las hipótesis sobre una operación previamente planeada.

Las autoridades continúan el análisis de indicios balísticos y de las imágenes captadas por el sistema C5, con el objetivo de identificar rutas de escape y a los responsables materiales.

Cuántos fallecidos dejó la balacera en Zapopan

El ataque dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas una menor de 16 años, además de cuatro escoltas heridos. Videos difundidos en redes sociales muestran a los agresores descendiendo de camionetas tipo pick up y realizando detonaciones con armas de alto calibre, mientras se resguardaban detrás de vehículos.

Las grabaciones forman parte del material que ya es analizado por las autoridades como evidencia clave.

Operativos de seguridad tras la balacera

Luego de una reunión extraordinaria de la Mesa de Seguridad del Estado, se acordó reforzar la vigilancia mediante operativos por tierra, implementar un programa de proximidad social y celebrar reuniones diarias de seguridad con los tres niveles de gobierno.

En estas acciones participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía del Estado de Jalisco, la Policía Metropolitana y la Policía Municipal de Zapopan.

balacera zapopan lamborghini.jpg

Durante la agresión, Alberto Prieto viajaba en un Lamborghini Urus color anaranjado, un vehículo de alto rendimiento equipado con motor V8 biturbo y potencia superior a los 600 caballos de fuerza. Este tipo de unidades alcanza precios que superan los millones de pesos, lo que también es considerado dentro de las líneas de análisis.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se confirme de manera oficial el móvil del ataque.


