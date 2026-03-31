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'Guardé la calma': minero rescatado tras 100 horas en Sinaloa

José Cástulo, de 44 años, sobrevivió al derrumbe en la mina Santa Fe; pensó en sus hijas y nieta mientras esperaba ayuda

  • 31
  • Marzo
    2026

Tras permanecer más de 100 horas atrapado bajo tierra, José Alejandro Cástulo Colín se convirtió en el primer trabajador rescatado con vida luego del derrumbe registrado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario.

El accidente ocurrió la tarde del 25 de marzo, cuando un colapso en la mina dejó a cuatro trabajadores atrapados. Días después, autoridades lograron ubicar y rescatar a Cástulo Colín, de 44 años, quien fue trasladado a un hospital en Mazatlán para su atención médica.

Desde el hospital, el minero relató que al momento del derrumbe se encontraba realizando labores en una zona de la mina cuando una gran cantidad de lodo comenzó a ingresar de forma repentina.

“Quedé en la salida de la rampa porque no sabía de dónde venía… luego luego se me vino a la mente la presa”, narró, al explicar que desde antes temía que una acumulación de agua pudiera provocar un accidente.

Ante la emergencia, logró resguardarse en un contrapozo, aunque no pudo desplazarse a otra área para intentar salir.

“Estuve guardando la calma, paciente. Me resignaba, si me encontraban o no, a lo que Dios dijera”, expresó.

Pensamientos en su familia

Durante las horas de incertidumbre, Cástulo Colín afirmó que su principal motivación fueron sus hijas y su nieta.

“Pensaba en mis hijas, que se iban a quedar solas… están muy chicas todavía, 25 y 20 años, y una nietecita de 8 años”, compartió.

El minero, quien cuenta con 19 años de experiencia en esta actividad, aseguró que nunca había vivido un percance similar.

Mientras tanto, corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen las labores de rescate para localizar a los otros tres mineros que continúan atrapados.

 


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