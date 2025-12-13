Volcadura de autobús en Hidalgo deja al menos cinco muertos

La madrugada de este sábado 13 de diciembre se registró la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, con un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionadas.

Cómo ocurrió el percance

El accidente ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera federal México–Tampico, a la altura de la entrada a la comunidad de Santa María.

La unidad involucrada es un autobús de la línea Futura, con número económico 9127, que cubría la ruta Pachuca-Huejutla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y este se precipitó hacia un barranco de varios metros de profundidad, provocando severos daños en la estructura del autobús.

Rescate y atención a víctimas

Tras el reporte de emergencia, se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y cuerpos de rescate, quienes realizaron labores para extraer a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Varios lesionados fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

Al sitio acudieron autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos y la apertura de una carpeta de investigación.

No se descarta que el exceso de velocidad, las condiciones del camino o una posible falla mecánica hayan influido en el accidente.

Dan a conocer lista de lesionados

Horas después del siniestro se difundió una lista preliminar de personas lesionadas, entre ellas adultos mayores, jóvenes y un menor de edad.

Destacan pasajeros originarios de Huejutla, Xochiatipan, San Felipe Orizatlán, Ciudad de México y municipios de Veracruz, quienes presentan diversas lesiones.

El accidente generó consternación entre habitantes de la región, ya que la carretera México-Tampico es considerada de alto riesgo por su orografía y curvas pronunciadas.

Comentarios