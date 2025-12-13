Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8_Ea_A4_QXAA_Ilz_OU_4639455244
Nacional

Volcadura de autobús en Hidalgo deja al menos cinco muertos

Un autobús de pasajeros cayó a un barranco en la carretera México–Tampico, en Hidalgo, dejando cinco fallecidos y más de 20 personas lesionadas

  • 13
  • Diciembre
    2025

La madrugada de este sábado 13 de diciembre se registró la volcadura de un autobús de pasajeros en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, con un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionadas.

Cómo ocurrió el percance

El accidente ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera federal México–Tampico, a la altura de la entrada a la comunidad de Santa María.

La unidad involucrada es un autobús de la línea Futura, con número económico 9127, que cubría la ruta Pachuca-Huejutla.

G8EHDhOWEAco_Sc.jfif

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo y este se precipitó hacia un barranco de varios metros de profundidad, provocando severos daños en la estructura del autobús.

Rescate y atención a víctimas

Tras el reporte de emergencia, se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, policías municipales y cuerpos de rescate, quienes realizaron labores para extraer a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Varios lesionados fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica.

bahre.JPG

Al sitio acudieron autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de los cuerpos y la apertura de una carpeta de investigación.

No se descarta que el exceso de velocidad, las condiciones del camino o una posible falla mecánica hayan influido en el accidente.

Dan a conocer lista de lesionados

Horas después del siniestro se difundió una lista preliminar de personas lesionadas, entre ellas adultos mayores, jóvenes y un menor de edad.

Destacan pasajeros originarios de Huejutla, Xochiatipan, San Felipe Orizatlán, Ciudad de México y municipios de Veracruz, quienes presentan diversas lesiones.

G8D8yL3WkAIrMuM.jfif

El accidente generó consternación entre habitantes de la región, ya que la carretera México-Tampico es considerada de alto riesgo por su orografía y curvas pronunciadas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G8_F1_Z0a_Xc_AA_Pc0_T_f9592c1296
Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco
AP_25348562900310_6f9793551a
Hamás confirma la muerte de alto comandante en Gaza
G8_G_Phyh_XMAY_vq_F_f87f222a2f
Sheinbaum visita nuevo CBTIS en Ciudad Juárez
publicidad

Últimas Noticias

0070d7d7_0d57_4d37_af50_0e141015a9cd_764b520afb
Inauguran centro de tiro a fuego real en academia de Escobedo
G8_F1_Z0a_Xc_AA_Pc0_T_f9592c1296
Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco
EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T103851_173_58e6109745
Miss Universo 2025: Fátima Bosch dona juguetes a niños con cáncer
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2_3d2666dd8f
Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
publicidad
×