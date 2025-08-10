Cerrar X
Yucatán registra 82 nuevos casos de gusano barrenador en ganado

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Yucatán reportó 82 nuevos casos de gusano barrenador en animales, acumulando un total de 212 en lo que va del año

  • 10
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Yucatán reportó 82 nuevos casos de gusano barrenador en animales, acumulando un total de 212 casos confirmados en lo que va del año, todos tratados y curados.

Los casos se registraron en 34 municipios, afectando principalmente a bovinos (176 casos), pero también a caninos (14), porcinos (11), ovinos (5), equinos (4) y caprinos (2).

Municipios con casos de gusano barrenador

Municipios con dos casos

  • Tzucacab
  • Tekal de Venegas
  • Teya
  • Izamal
  • Huhí
  • Maxcanú
  • Dzilam González
  • Cenotillo
  • Mérida

Municipios con tres casos

  • Calotmul
  • Temozón
  • Halachó
  • Peto
  • Buctzotz
  • Cansahcab
  • Espita 

Municipios con más de cuatro casos

  • Tekax (4)
  • Panabá y Tunkás (8)
  • Tizimín (9)

En los municipios de Hocabá, Tixkokob, Muna, Ticul, Dzoncauich, Sucilá, Oxkutzcab, Opichén, Kopomá, Chapab, Baca, Cantamayec, Xocchel y Kantunil se dio un caso en cada uno.

Las lesiones que facilitaron la infestación incluyen heridas por alambres de púas, mordeduras de murciélago, marcajes y otros traumatismos. 

La Seder, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mantiene brigadas de vigilancia y respuesta inmediata, con tratamientos efectivos que evitan sacrificios o cuarentenas.

Las autoridades exhortan a los ganaderos a reportar heridas sospechosas para controlar la plaga, causada por la mosca Cochliomyia hominivorax, que puede ser mortal si no se atiende a tiempo.


