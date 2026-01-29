Podcast
IMG_6159_051db954cd
Nuevo León

Abarrotan parroquia, por reliquia de San Carlo Acutis

Ríos de fieles católicos, entre ellos enfermos, niños de un kínder, jóvenes y amas de casa, acudieron con su fe y devoción a admirar la reliquia

  • 29
  • Enero
    2026

La emoción para admirar la reliquia de San Carlo Acutis abarrotó este mediodía la Parroquia de Santiago Apóstol, en el municipio de Santiago.

El primer "santo milenial" de la iglesia católica hizo un “milagro”: reunió a cientos de feligreses, chicos y grandes, en esta Iglesia en el casco santiaguense para observar y tocar su reliquia, en este caso un diminuto fragmento de su cabello, que está exhibido dentro de una pequeña custodia o base metálica similar a una de mayor tamaño donde está depositado el Santísimo.

IMG_6164.jpeg

Ríos de fieles católicos, entre ellos enfermos, niños de un kínder, jóvenes y amas de casa, acudieron con su fe y devoción a admirar la reliquia.

En este templo, se ofrecerá eucaristía a las 17:00 horas y luego la reliquia se irá al filo de las 18:00.

San Carlo Acutis, un joven que nació en Inglaterra, pero vivió en Italia, fue canonizado el año pasado por sus milagros.

IMG_6149.jpeg

Cuando falleció tenía solo 15 años de edad y gran parte de su vida la dedicó a evangelizar por Internet; por utilizar para este final herramientas de la informática, se le conoce como el primer santo millenials y por haber llevado el mensaje de Dios a todos, pero principalmente a los jóvenes.

Entre los milagros que la Iglesia le reconoce está haber salvado a dos niños de morir: uno tenía un tumor en el cerebro y el otro una enfermedad grave en el páncreas.


