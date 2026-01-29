Beneficia “Resuelve y Emprende” a más de 600 personas

Con la finalidad de fortalecer la economía local, impulsar el emprendimiento y promover la generación de empleos, el Gobierno de Monterrey realizó este jueves la segunda entrega de microcréditos del programa “Resuelve y Emprende”, una estrategia que hasta el momento ha beneficiado a 673 personas en la ciudad.

Entrega de apoyos económicos

Durante el evento, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por integrantes de su gabinete, entregó cheques a 22 grupos y 42 personas de manera individual, lo que permitió beneficiar de forma directa a cerca de 300 regiomontanos, con una inversión total de 2 millones 300 mil pesos en esta edición.

El edil destacó que el emprendimiento no solo impacta positivamente en las familias beneficiadas, sino que también contribuye al desarrollo económico integral de Monterrey.

“Es un gran esfuerzo el que están haciendo, y Monterrey lo hace con mucho gusto para poder llevar a cabo estos sueños, sueños que se cristalizan y que van a, estoy segurísimo, van a ser el inicio de grandes y exitosos negocios, emprendeduría que a final de cuentas será en beneficio de sus familias y de todo Monterrey”, afirmó.

Características del programa “Resuelve y Emprende”

El esquema de microcréditos está diseñado para adaptarse a distintos perfiles de emprendedores

Grupos de 12 a 40 mujeres con negocios activos pueden acceder a apoyos de hasta 80 mil pesos a tasa cero .

con negocios activos pueden acceder a apoyos de hasta . De manera individual, hombres y mujeres con negocios formales pueden recibir hasta 70 mil pesos, también sin intereses.

Además del financiamiento, el programa contempla un acompañamiento profesional integral, que incluye asesoría legal, capacitación, orientación psicológica y facilidades para la comercialización de productos y servicios.

Meta del programa y autoridades presentes

La secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, informó que la meta de la administración municipal es impactar a alrededor de cinco mil personas mediante este programa. Hasta ahora, se han otorgado apoyos a 673 beneficiarios, con una inversión acumulada cercana a los siete millones de pesos.

En la entrega estuvieron presentes la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides; el secretario de Administración, Marcelo Segovia; la directora de Empleo e Impulso Económico, Karla Navarro; y la directora de Banca de Gobierno, Cinthya Yáñez.

Asimismo, asistieron el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; la directora del DIF municipal, Ivonne Álvarez; los diputados locales Fernando Aguirre y Cecy Robledo; así como la diputada federal Anita González.

