Nuevo León

'Abuelita y nieto mueren por monóxido': Fiscalía

La abuela y su nieto hallados sin vida en San Nicolás murieron por intoxicación con monóxido de carbono, confirmaron autoridades tras resultados de la autopsia

El fallecimiento de una abuela y su nieto en San Nicolás fue a causa de intoxicación por monóxido de carbono según los resultados de la autopsia, la cual determinó este resultado.

Se trata del caso de Adriana del Rosario de 63 años y Ricardo de 10 quienes fueron encontrados por Brenda, la madre de la menor en el domicilio ubicado en avenida Cordillera de los Andes en la colonia Las Puentes tercer sector el pasado sábado 10 de enero.

En una primera revisión al hogar propiedad de la ahora occisa se ubicó vomito y un plato de comida en cercanía de los cuerpos, posteriormente Protección Civil descartó la presencia de alguna fuga de gas.

Dichos indicios guiaron a las autoridades a investigar la posible intoxicación por comida, sin embargo, se realizó la autopsia para identificar las causas con certeza del fallecimiento de ambos.

A tres días de este hecho las investigaciones de la fiscalía en este caso determinaron que el fallecimiento de ambos fue a causa de intoxicación por monóxido de carbono.

La mujer señaló que había dejado al menor al cuidado de su abuela alrededor de las 3 de la tarde y al llegar los encontró inconscientes, por lo que solicitó apoyo a los servicios de emergencia.


