Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
cateo_casa_roma1_8111812ff2
Nuevo León

Espera Fiscalía resultado de autopsia de mujer hallada en cateo

Alejandra Elizabeth Medrano, cuyo cuerpo fue localizado en una casa de la colonia Roma, contaba con reporte de desaparición desde el 30 de enero en Monterrey

  • 27
  • Febrero
    2026

Javier Flores Saldívar, fiscal general del estado, informó que aún está pendiente el resultado de la autopsia de ley practicada a la mujer que fue encontrada sin vida en un domicilio de la colonia Roma, al sur de Monterrey.

“Todavía no se termina de practicar la autopsia por lo que hace a la mujer y creo que días antes se había encontrado otro cuerpo que al parecer sí fue por medios violentos”, declaró el funcionario estatal.

La mujer fue identificada como Alejandra Elizabeth Medrano, de 28 años, quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 30 de enero en Monterrey.

La confirmación se dio a conocer a través de publicaciones en redes sociales realizadas por allegados a la joven, quienes señalaron que el cuerpo encontrado durante un cateo corresponde a ella.

El cateo y el hallazgo del cuerpo ocurrieron el 18 de febrero en un domicilio ubicado sobre las calles Río Guadalquivir y Palestina, en la colonia Roma.

En ese mismo inmueble, días antes de la localización del cuerpo de la mujer, fue encontrado otro cuerpo, aparentemente el de un hombre, quien sí presentaba huellas visibles de violencia. Este hallazgo se registró el pasado 8 de febrero.

Al respecto, el fiscal no descartó que ambos casos pudieran estar relacionados y subrayó que las investigaciones continúan en curso.

“El hombre creo que sí, ya se identificó, parece que era originario de Apodaca”, señaló, aunque no precisó si la víctima contaba con ficha de búsqueda.

En aquella ocasión, las autoridades informaron sobre el hallazgo de restos humanos al interior de una vivienda en aparente estado de abandono, los cuales se encontraban cubiertos con cartón y basura.

La víctima masculina vestía camisa negra y pantalón de mezclilla, y no portaba calzado.

alejandra-medrano.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Chema_Morales_c0ba0f1c28
Chema Morales pide licencia para buscar diputación local
detenido_prepa9_f40a76a131
Confirman una sola denuncia contra exentrenador de tochito
Greta_Barra_e3586473b2
Pide diputada que prevención de delitos sea obligatoria
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_28_at_5_31_53_PM_1_c50b0e6464
Infonavit impulsa 84 mil viviendas en Tamaulipas
copa_mundial_iran_2026_20e46b41c5
Peligran partidos de Irán en Copa Mundial por conflicto con EUA
rsgasw_7f0509786e
Por esta razón EUA e Israel justifican los ataques hacia Irán
publicidad

Más Vistas

nl_presa_el_cuchillo_00981b8ae7
Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
publicidad
×