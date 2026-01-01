Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
proteccion_civil_elemento_2026_2f09c5ba02
Nuevo León

Accidente vehicular deja a seis personas heridas y 2 fallecidos

En el lugar se encuentran trabajando elementos de protección civil de Nuevo León, quienes cerraron un carril para la espera de servicios periciales

  • 01
  • Enero
    2026

Dos muertos y nueve personas lesionadas fue el saldo que dejo un accidente vial en la Carretera a Colombia sobre el KM 148 en el Municipio de Lampazos. 

Dos camionetas, una tipo van y una pickup fueron las protagonistas del incidente, las cuales luego del percance se incendiaron.

carretera-colomia-kilometro-2026.jpg

Al interior de una unidad se encontraban dos personas, quienes murieron calcinadas, y quienes no han sido identificadas. 

Así mismo, el saldo de lesionados tras el choque fueron seis personas, quienes no han sido identificadas, pero que fueron trasladadas al hospital para su atención. 

En el lugar se encuentran trabajando elementos de protección civil de Nuevo León, quienes cerraron un carril para la espera de servicios periciales para realizar las indagatorias correspondientes para determinar culpables. 

proteccion-civil-elementos-2026 .jpg

Así mismo para el retiro de los cuerpos y posterior los vehículos.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

abca08e6_377d_4461_bcb6_249598a26496_adb1f3bf81
Choque contra poste deja personas lesionadas en San Pedro
09d6ea2a_2331_44aa_ae7e_6acca4f76c77_bc8696d0ed
Regiomontanos cumplen con pago de refrendo y tenencia
Whats_App_Image_2026_01_02_at_12_45_01_AM_9dd47e0993
Municipios de empiezan con cobro del predial
publicidad

Últimas Noticias

trabajadores_ahmsa_audiencia_b98509452d
Celebra sector industrial aprobación de subasta de AHMSA
Wall_Street_abre_mixto_en_la_primera_sesion_del_2026_126f340154
Wall Street abre mixto en la primera sesión del 2026
AP_26002233665360_924df25663
Bengalas y botellas de champagne causaron incendio en bar suizo
publicidad

Más Vistas

Salud_lamenta_muerte_de_medicos_pasantes_en_Namiquipa_654a0d6930
Salud lamenta muerte de médicos pasantes en Namiquipa
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
deportes_eduardo_tercero_6d33d3691d
¡Otro más! Tigres hace oficial la salida Eduardo Tercero
publicidad
×