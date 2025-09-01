Cerrar X
Nuevo León

Acecha Fiscalía a joven asesina de mecánico en Escobedo

Autoridades aseguran que cuentan con datos sobre la presunta responsable del homicidio de un hombre que fue registrado en calles de la colonia Vergeles

  • 01
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía ya tiene pistas sobre la joven asesina que fue captada en video cuando ejecutaba a un mecánico en el municipio de Escobedo.

Según informó, Javier Flores, titular del órgano autónomo, las imágenes registradas por cámaras de seguridad permiten avanzar la indagatoria.

“Se encuentra prófuga, todavía no se identifica a la persona, pero ya se tienen datos”, adelantó, “sí se encuentra más o menos identificada y se están haciendo las pesquisas”. 

Fue durante la tarde del viernes cuando la joven mujer cometió el crimen en calles de la colonia Los Vergeles.

La víctima mortal, un hombre 50 años de edad, se encontraba al exterior de un domicilio arreglando un vehículo junto con otro mecánico.

La sicaria se acercó en primera instancia pidiendo la dirección de alguna tienda, para luego abrir fuego en cuatro ocasiones.

El compañero del fallecido alcanzó a escapar de los proyectiles, resguardándose detrás de un automóvil y después corriendo. 

Además de las cámaras de seguridad, el violento episodio fue grabado con un celular por un joven cómplice de la asesina, quien también es buscado por la autoridad.


Etiquetas:
